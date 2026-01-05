CCOO urge a acercar al salario real al salario de referencia para mejorar las condiciones de vida

Archivo - Empleado del sector turístico - SEBASTIAN CARBINI PRINCIC - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado que este 2026 se acerque el salario real al salario de referencia para lograr una mejora de las condiciones de vida.

En un comunicado, la organización sindical ha reaccionado de este modo a las cifras de paro y afiliación publicadas este lunes y ha lamentado que a pesar de descender el desemplo y aumentar la afiliación, se cierra un año de descontento, puesto que el poder adquisitivo de las personas trabajadoras de las islas desciende.

Para la organización, la creciente diferencia entre los salarios reales y el salario de referencia hace que las condiciones de vida empeoren a pesar de que las grandes cifras son positivas.

CCOO ha instado a las empresas a valorar el talento y la formación de las personas trabajadoras de las Islas "con remuneraciones a la altura". Además, aseguran que es necesario que el incremento de los beneficios que se están produciendo repercutan en la transformación empresarial y la mejora del bienestar de la clase trabajadora en forma de salario y condiciones laborales.

Al mismo tiempo, el sindicato ha reclamado políticas públicas que abaraten el precio de los bienes de primera necesidad, muy especialmente la vivienda.

"Los gobernantes tienen que dejar de lado las luchas partidistas y afrontar los problemas reales de la gente de nuestra comunidad autónoma. La parálisis en la que estamos instalados, en la que se anuncian medidas que nunca ponen en marcha, se tiene que acabar. Queremos que el Govern concrete la hoja de ruta y el modelo de comunidad autónoma que desea y que entonces sea claro y transparente con sus decisiones", han afirmado.