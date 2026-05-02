Los centros educativos de Baleares proporcionarán herramientas a sus alumnos para la resolución de conflictos

Archivo - Una alumna cruza el paso de cebra para llegar al IES Sant Marçal, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades pondrá en marcha este lunes unas jornadas dirigidas a los estudiantes promotores de la convivencia y el bienestar en los centros para formarles y darles herramientas para la resolución de conflictos.

Esta iniciativa se enmarca en el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra este sábado 2 de mayo, con la que trata de "reafirmar su compromiso con la prevención del acoso escolar y la promoción del bienestar y la convivencia en las aulas".

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que la formación consistirá en talleres vivenciales en grupos reducidos, en los que se trabajarán las emociones, la confianza y el trabajo en equipo de manera dinámica y participativa, a partir del recurso educativo 'Univers de les emocions'.

Estas herramientas les permitirán acompañar a sus compañeros tanto en procesos de mediación entre iguales, como en la dinamización de iniciativas orientadas a mejorar la convivencia y el bienestar.

De este modo, los centros no solo cuentan con psicólogos, orientadores y profesorado en la gestión de conflictos, sino también con alumnado que actúa desde una perspectiva preventiva, con formación y sensibilidad para abordar estas situaciones.

Desde la Conselleria han recalcado que hacen un "esfuerzo continuado" para incrementar, curso tras curso, el número de orientadores, profesorado de servicios a la comunidad y psicólogos en los centros.

Destaca la iniciativa pionera, iniciada en el curso 2024-2025, de incorporar psicólogos en los centros de Educación Secundaria, una experiencia que ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. Actualmente, los centros de Baleares cuentan con 79 psicólogos educativos.

Aunque estos profesionales no asumen la gestión directa de los casos de acoso, desempeñan un papel clave en el apoyo emocional y conductual del alumnado, en la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad y en la promoción del bienestar.

Su labor se desarrolla en estrecha coordinación con el profesorado y los servicios de orientación, lo que permite reforzar tanto la prevención como la intervención en situaciones de riesgo.

Además, Convivèxit gestiona anualmente los casos de acoso escolar e impulsa medidas de prevención cada vez más eficaces. Cuando es necesario, asesora a los centros en la activación de los protocolos para determinar si se trata de un caso de acoso y garantizar las correspondientes medidas de protección.

En los últimos años ha aumentado el número de protocolos activados, mientras que el porcentaje de casos confirmados ha disminuido. "Este hecho indica que el sistema prioriza la detección precoz y aplica el principio de tolerancia cero, activando los protocolos ante cualquier sospecha y reforzando así la prevención", han señalado.

Por su parte, Convivèxit, dependiente de la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, desempeña un "papel fundamental" en la lucha contra el acoso escolar.

Este programa ofrece asesoramiento continuo a los centros y a las familias, acompaña la gestión de los casos, realiza su seguimiento y promueve acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa. Asimismo, revisa y actualiza de manera constante los protocolos para adaptarlos a las nuevas formas de violencia.

"La Conselleria de Educación y Universidades trabaja con determinación para erradicar el acoso escolar y garantizar que los centros educativos de Baleares sean espacios de aprendizaje, convivencia y bienestar", han reivindicado.