Cerca de 1.200 personas participan en un ciclo sobre salud mental juvenil del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.200 personas han participado en las sesiones del ciclo 'Endinsa't en les teves emocions' del Consell de Mallorca, centrado en la salud mental juvenil y dirigido a jóvenes, familias y profesionales.

La primera edición del programa ha incluido diez conferencias celebradas entre septiembre y junio en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), ha informado la institución insular en un comunicado.

A lo largo del ciclo se han abordado algunos de los principales desafíos que afectan al bienestar emocional de los jóvenes como son los trastornos de salud mental más frecuentes, la identidad y la autoestima, las relaciones personales, la gestión emocional, las tecnopatías, la presión académica y deportiva, la imagen corporal, las adicciones o la prevención de las conductas autolesivas.

El programa ha contado con la participación de profesionales procedentes de ámbitos como la psiquiatría, la psicología, la pedagogía, la educación, la prevención de adicciones y la seguridad, ofreciendo una visión multidisciplinar sobre las distintas realidades que afectan a la juventud.

Más allá de las ponencias, cada sesión ha reservado un amplio espacio para el diálogo con los asistentes, permitiendo plantear preguntas, compartir experiencias y trasladar inquietudes relacionadas con situaciones reales vividas en el ámbito familiar, educativo o social.