Cerca de 1.200 personas participan en un ciclo sobre salud mental juvenil del Consell de Mallorca

Cerca de 1.200 personas participan en un ciclo sobre salud mental juvenil del Consell de Mallorca
Cerca de 1.200 personas participan en un ciclo sobre salud mental juvenil del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 21 junio 2026 14:42
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PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.200 personas han participado en las sesiones del ciclo 'Endinsa't en les teves emocions' del Consell de Mallorca, centrado en la salud mental juvenil y dirigido a jóvenes, familias y profesionales.

La primera edición del programa ha incluido diez conferencias celebradas entre septiembre y junio en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), ha informado la institución insular en un comunicado.

A lo largo del ciclo se han abordado algunos de los principales desafíos que afectan al bienestar emocional de los jóvenes como son los trastornos de salud mental más frecuentes, la identidad y la autoestima, las relaciones personales, la gestión emocional, las tecnopatías, la presión académica y deportiva, la imagen corporal, las adicciones o la prevención de las conductas autolesivas.

El programa ha contado con la participación de profesionales procedentes de ámbitos como la psiquiatría, la psicología, la pedagogía, la educación, la prevención de adicciones y la seguridad, ofreciendo una visión multidisciplinar sobre las distintas realidades que afectan a la juventud.

Más allá de las ponencias, cada sesión ha reservado un amplio espacio para el diálogo con los asistentes, permitiendo plantear preguntas, compartir experiencias y trasladar inquietudes relacionadas con situaciones reales vividas en el ámbito familiar, educativo o social.

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