Cerca del 80% de las familias de Baleares elige el catalán como lengua de primera enseñanza

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PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 78,5% de las familias de Baleares que ha matriculado a sus hijos en cuarto curso de Educación Infantil en centros públicos ha elegido el catalán como lengua de primera enseñanza, frente al 21,4% que ha optado por el castellano.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, un total de 7.618 familias han formalizado la matrícula para el próximo curso en centros públicos y casi cuatro de cada cinco ha elegido el catalán como lengua de primera enseñanza.

Por islas, en Mallorca se han registrado 5.942 matrículas, de las cuales el 81,8% ha optado por el catalán como lengua de primera enseñanza y el 18,1%, por el castellano. En Menorca, de las 583 matrículas formalizadas, 523 familias (89,7%) han elegido el catalán y 60 (10,3%), el castellano.

En Eivissa se han contabilizado 1.036 matrículas. En este caso, 552 familias (53,3%) han optado por el catalán y 484 (46,7%), por el castellano y, por lo que respecta a Formentera, de las 57 matrículas registradas, 47 familias (82,5%) han elegido el catalán como lengua de primera enseñanza y diez (17,5%), el castellano.