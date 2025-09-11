Cerca de una veintena de joyeros, diseñadores de moda y bisutería baleares acuden a Madrid para mostrar su género

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, visita uno de los puestos de los expositores en Ifema. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asistido este jueves a las ferias Bisutex, Madridjoya y Momad, que se celebran en el recinto ferial Ifema de Madrid, en las que habrá alrededor de 20 expositores de Baleares.

En esta edición de septiembre, destacadas empresas del diseño, la joyería y la moda de la comunidad autónoma presentan sus nuevas colecciones y aprovechan la cita para reforzar contactos comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Sáenz de San Pedro ha reafirmado el compromiso del Govern con el sector, al tiempo que ha aprovechado la visita para interesarse por la situación actual de las firmas, sus proyectos de futuro y sus principales necesidades.

Durante la jornada, el conseller y el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, han mantenido encuentros con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y con responsables de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con el objetivo de explorar posibles líneas de colaboración que contribuyan a impulsar la industria del diseño y la moda en Baleares.

En Bisutex, las empresas baleares que están mostrado sus últimas propuestas en bisutería, complementos y marroquinería son Afra Europa, Inbime, Creaciones Marian, Estampadora Mahonesa, Eva Riu Art, Ro & Ro Menorca, Vanderly. Madreperla Elements, Serenity Edition, Mir Fornituras, Nani & Co y Roman Camps.

Asimismo, los diseñadores de moda Adlib de Ibiza Piluca Bayarri, Catalina Kim (Ibiza Stones), Tony Bonet, y de Ibiza Vintage Alberto, Alberto Serra Ramírez y José Antonio Mari Schroder, han elegido el salón Momad como plataforma para la presentación de sus nuevas colecciones, tendencias e innovadores conceptos de marca y venta al detal.

Por último, la empresa menorquina Compack, fabricante de estuches, escaparatismo y muestrarios para joyas, participa en Madridjoya con una colección que pone en valor la excelencia creativa y artesanal de Baleares.