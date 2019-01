El Cercle d'Economia de Mallorca expresa "decepción" por la bajada en la inversión del Estado en Baleares

Publicado 15/01/2019 17:32:40 CET

"No se entiende que hace unos meses se anunciaran unas medidas que, ahora, no se ven reflejadas en este documento", protestan

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cercle d'Economia de Mallorca se ha mostrado este martes "decepcionado" por la caída del 11,7 por ciento en las inversiones del Estado en Baleares, resaltando que esto sitúa al archipiélago "en la tercera posición de comunidades que menos inversión reciben por habitante".

Así se ha manifestado la entidad en un comunicado en el que afirma que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 "ha generado sorpresa entre los miembros de la Comisión Ejecutiva", reunida para realizar un primer análisis sobre la propuesta del Gobierno presentada este lunes.

El Cercle ha indicado que les sorprende "muy negativamente" la noticia "tras las conversaciones que se mantuvieron entre el gobierno central y el autonómico" ya que anunciaron "que se establecerían en Baleares beneficios fiscales y se reconocía el factor de insularidad con el objetivo de situar a las Islas como mínimo, en la media de las inversiones territorializadas".

En esta línea, la organización ha lamentado que estos PGE no sólo no sitúen a Baleares "en la media de inversión per cápita por Comunidad Autónoma" sino que tampoco incluyan "ninguna de las previsiones del Régimen Especial de Baleares (REB)".

La inversión planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha generado estupor en la Comisión Ejecutiva del Cercle". "No se entiende que hace unos meses se anunciaran unas medidas que, ahora, no se ven reflejadas en este documento", han lamentado.

RECONOCIMIENTO DEL HECHO INSULAR

El Cercle ha citado datos del Govern que señalan que durante los últimos diez años "se han dejado de invertir en las Islas un total de 1.770 millones de euros" para paliar los efectos negativos del hecho insular, si bien han matizado que "otras estimaciones alcanzan los 2.000 millones".

La plataforma ha reiterado "la necesidad de igualar esta inversión a la media nacional para que Baleares pueda alcanzar el grado de competitividad que le corresponde como comunidad que, aun contribuyendo largamente a mejorar las condiciones del resto de Autonomías, no puede ofrecer las mismas oportunidades a sus ciudadanos y empresarios que el resto del Estado".

La entidad ha recordado, asimismo, que en noviembre el Cercle valoró la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo REB, pero "de poco puede servir este esfuerzo, si a la hora de la verdad no se cumple lo anunciado".

Por todo ello, el Cercle ha solicitado a los representantes baleares en el Congreso y en el Senado "que pongan, fehacientemente, de manifiesto el profundo malestar que existe en la Sociedad Civil de las Islas por el no reconocimiento del hecho insular".