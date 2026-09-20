Cerrada la playa de s'Arenal de Sant Antoni por un vertido por la avería de una bomba de la red de saneamiento. - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) ha cerrado la playa de s'Arenal tras detectarse un vertido de aguas residuales provocado por el fallo de una bomba de impulsión la red de saneamiento que ha desembocado en los torrentes des Regueró y Buscastell y, posteriormente, en la zona de baño.

Según ha informado el Ayuntamiento, la avería se ha producido en la red de la Estación de Bombeo (EBAR) y la causante ha sido un trozo de hierro que ha bloqueado la bomba.

En esta línea, el Ayuntamiento recuerda que no deben arrojarse a la red de alcantarillado objetos o materiales no autorizados que puedan provocar obstrucciones o averías, como ha ocurrido en este caso.

Tras detectarse la incidencia, el Ayuntamiento ha activado de inmediato el protocolo de seguridad y ha ordenado el cierre temporal de la playa, prohibiendo el baño de manera preventiva e indicando la incidencia con bandera roja.

Asimismo, y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, se ha solicitado de forma urgente la toma de muestras del agua para su análisis, con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad sanitaria de la zona de baño.

Los operarios han conseguido reparar la avería y prevén restablecer su funcionamiento en breve. De forma paralela, se están realizando los trabajos de limpieza y desinfección en la zona afectada mediante tareas de hipercloración.

El cierre de la playa se mantendrá hasta que quede garantizada la total eliminación del vertido y los resultados de las analíticas confirmen que el agua reúne las condiciones adecuadas para permitir la reapertura al baño.