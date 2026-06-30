El CES entregará este miércoles a Prohens su memoria de 2025

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, con la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y los miembros del CES, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Econòmic i Social (CES), Francesc Fiol, presentará este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, la memoria de su organismo relativa al año 2025.

Lo hará en una audiencia ofrecida por la presidenta en el Consolat de Mar en la que también estarán presentes la secretaria general del CES, Pilar Torrebella, el presidente de la Comisión de Trabajo para la Elaboración de la Memoria, Carles Mulet, y el director de la Memoria, Jaume Rosselló.

Por parte del Govern, también asistirá al encuentro la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.