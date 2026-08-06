Vivas confía en que las fuerzas de seguridad impidan la nueva entrada masiva a Ceuta que circula por redes sociales

El Rey VI junto a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent, a 6 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España).- RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

Cree que acometer obras en infraestructuras para "blindar" la frontera es "una urgencia inaplazable"



PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha confiado en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército impidan la nueva entrada masiva a la ciudad autónoma cuyo llamamiento circula por las redes sociales.

Vivas ha viajado a Palma para mantener una audiencia con el Rey Felipe VI, quien le ha citado para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 personas migrantes procedentes de Marruecos a la ciudad autónoma.

En su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la reunión, ha sido preguntado por el llamamiento que circula por redes sociales para acometer una nueva entrada masiva a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

"Vista la experiencia que hemos tenido, confiamos plenamente en que nuestras fuerzas de seguridad y nuestro Ejército para que esa entrada masiva no se produzca", ha dicho.

El portavoz de su Gobierno, Alejandro Ramírez, también se ha pronunciado este jueves al respecto y ha asegurado que al Ejecutivo central le "consta" este llamamiento y que, por lo tanto, entienden que el Estado pondrá a disposición los medios suficientes para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a repetirse.

La situación de crisis, ha afirmado el presidente ceutí, sigue "viva" una semana después y por lo tanto ha mantenido "mucho contacto" con los ministerios competentes y con la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. "El refuerzo es absolutamente necesario", ha subrayado.

NO FUE UNA CRISIS MIGRATORIA "AL USO"

En cualquier caso, Vivas ha querido poner el foco en la "avalancha" sufrida por Ceuta la semana pasada, una situación "extraordinariamente grave" y que, a su parecer, "no fue una crisis migratoria al uso sino una vulneración de la integridad territorial de España".

Ante ello, ha considerado necesario que el Gobierno adopte medidas que ayuden a la ciudad a "volver a la normalidad" que ha asegurado que ya ha puesto en su conocimiento.

Entre ellas, la "expulsión" de los entre 3.000 y 6.000 migrantes que entraron y todavía no han sido devueltos a Marruecos, la resolución de la "emergencia humanitaria" derivada de tener los servicios de acogida "colapsados" y el refuerzo de las fuerzas de seguridad para "cambiar la percepción de inseguridad" de la ciudadanía.

También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acometer obras en infraestructuras para "blindar" la frontera entre Ceuta y Marruecos para que esta "esté en manos de España y de Europa". "Es una urgencia inaplazable", ha sostenido.

Del mismo modo, ha hablado de la necesidad de que se ponga en marcha un plan para "reactivar la confianza en el futuro" del desarrollo económico de Ceuta y paliar los "déficits estructurales" en materia de financiación que sufre la ciudad autónoma.

Unas necesidades que también ha puesto de manifiesto durante su comparecencia de este jueves en el Parlamento Europeo, sobre la que se ha pronunciado en Palma.

"A través de la acción diplomática hay que decirle a Marruecos que queremos tener unas buenas relaciones con ellos, pero basadas en el respeto. Y el respeto empieza por respetar la integridad territorial de España", ha subrayado.

Vivas ha planteado la posibilidad de que el Estado ayude en mejorar esta relación a través de acciones "de índole financiera, de ayudas a la cooperación o comerciales".

REFORZAR LA FRONTERA SUR

Vivas, al ser preguntado acerca del contenido de la reunión que este jueves también ha mantenido con la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto el valor las coincidencias que ambos han encontrado a la hora de cómo afrontar los flujos migratorios.

"Si hay una estrategia en la que hemos coincidido es que el conjunto de la Unión Europea está mirando por distintas razones y de forma muy intensa a la frontera norte. Pero teniendo en cuenta la presión migratoria, creemos necesario que se preste una atención prioritaria a la frontera sur", ha expuesto.

Baleares, ha recordado, es frontera marítima del sur de Europa y también esta sufriendo las consecuencias derivadas de la llegada de migrantes, en su caso a bordo de pateras.