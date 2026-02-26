Charles Powell, director del Instituto Elcano: "Sería un fracaso que Juan Carlos I acabara sus años en el exilio"

El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, este jueves en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha considerado que los documentos del 23F conocidos a partir desclasificación demuestran el "papel determinante" que el rey emérito, Juan Carlos I, jugó para abortar el golpe de Estado.

Así se ha expresado la tarde de este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presentar en Palma su libro 'El Rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España'.

A su parecer, la desclasificación de los documentos ha permitido desmontar las teorías de los "conspiranoicos", pese a que estos mismos pudieran pensar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía intención de dañar la imagen de la monarquía.

"Lo curioso es que todo lo que cualquier español medio daba como cierto en 1982 o 1983 se ha confirmado totalmente. No era el relato oficial, término que odio, sino la verdad histórica. Los datos más o menos hablan por sí mismos", ha subrayado.

Aunque ha admitido que probablemente nunca se conozcan todos la información relacionada con la asonada --"la historia siempre es incompleta y parcial", ha apostillado--, ya se tiene acceso a cerca del 80 por ciento de los datos.

Powell ha puesto como ejemplo los documentos que registran las llamadas registradas aquella jornada en la Zarzuela. "Don Juan Carlos se concentró sobre todo en hablar con los capitanes generales, y fueron Sabino Fernández y otros quienes hicieron otro tipo de llamadas que quizá hubieran sido incluso más comprometidas. Pero sí, básicamente creo que sabemos lo que pasó", ha indicado.

Además, ha recordado que en 1981 el palacio era "tan primitivo" que ni siquiera contaba con las cámaras que hubieran permitido grabar el mensaje del por entonces rey sin la necesidad de que acudiera un equipo de Televisión Española.

"Por eso se retrasó tanto su intervención, lo cual también dio pie a todo tipo de teorías sobre si estaba esperando a ver cómo evolucionaba la situación antes de pronunciarse. No, es simplemente que el equipo de televisión tardó unas horas en llegar", ha apuntado.

EL REGRESO DE JUAN CARLOS

Uno de los debates suscitados a raíz de los documentos desclasificados ha sido Juan Carlos I debería abandonar Abu Dabi, donde actualmente reside, para regresar a España.

Uno de los que han apoyado esta posibilidad ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha considerado que lo conocido sobre el 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha sumado a la petición y ha considerado que sería "un fracaso colectivo como país" que el rey emérito "acabara sus últimos años en el exilio" dado que jugó "un papel fundamental" para frenar la asonada.

Powell, coincidiendo con las palabras de la líder autonómica, ha sostenido que sería "un fracaso colectivo que don Juan Carlos muriera en el exilio".

"Creo que sería una mala noticia para la sociedad española y que debería volver para poder recibir un funeral de Estado. Mientras tanto, debe poder volver y vivir pacífica y tranquilamente en España", ha dicho.

El director del Real Instituto Elcano ha confesado que es un tema que ha tratado y bromeado con el rey emérito en las dos ocasiones en las que lo ha visitado en Abu Dabi.

"En una ocasión le dije: 'Majestad, ya lo tengo, podría volver al monasterio de Yuste'. Y él, con el sentido del humor que le caracteriza, dio un manotazo en la mesa y dijo: 'Cabrón, ¿tú quieres que muera como Carlos V?'", ha rememorado.

El regreso de Juan Carlos I a España, ha concedido, tiene como principal problema que es una decisión que no depende solo de él, sino que su hijo, Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tienen algo que decir.

"Don Juan Carlos insiste en volver a Zarzuela, y eso es inaceptable por lo menos para uno de los otros dos actores, y probablemente para los dos. Es decir, que el regreso depende de que él acepte ciertas condiciones que hoy por hoy no quiere aceptar. Así que mientras no lo haga, seguirá viviendo fuera, lo cual es lamentable", ha subrayado.

El rey emérito, ha comentado, está "muy frustrado y enfadado con la vida y con España" porque cree que los españoles "no han reconocido todo lo que hizo por el país y que ha sido tratado injustamente".

"Y claro, la publicación de los documentos del 23F le permite decir: 'Veis, esto demuestra lo que yo vengo diciendo, que yo he jugado un papel determinante, positivo, no solamente en la reconciliación entre españoles sino incluso en momentos concretos como al abortar el golpe'", ha sostenido Powell.

EL PAPEL DEL EMÉRITO EN LA POLÍTICA EXTERIOR

El último libro del director del Real Instituto Elcano, que ha presentado en Palma en un diálogo con el embajador Josep Pons Irazazabal, pone de manifiesto los tres tipos de diplomacia que desarrolló Juan Carlos I, la económica, la política y la pública.

"Contó con la ventaja de que, al ser Jefe de Estado durante 39 años, desarrolló unas relaciones increíbles: diez presidentes estadounidenses, seis franceses, seis alemanes... Eso le permitió tener un conocimiento que luego utilizó en favor de la sociedad española y de todos gobiernos", ha defendido.

Su papel en la proyección exterior de España, según Powell, fue incluso mayor que la de sus homólogos de otras monarquías democráticas, dado que fue parte de la fundación de la política exterior española.

"Franco viajó tres veces, para ver a Hitler, a Mussolini, a Petain y a Salazar. Y don Juan Carlos, en total, hizo 137 viajes de Estado. Como España no tenía relaciones con muchos países, había que recuperar el tiempo perdido", ha expuesto.

Powell también ha vinculado el papel del rey emérito en la política exterior española con los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23F.

"Me interesan obviamente las teorías conspiranoicas sobre la participación de Estados Unidos, que no hubo tal", ha destacado. Por ejemplo, ha citado un telegrama que el exsecretario de Estado norteamericano Alexander Haig le envió al entonces presidente Ronald Reagan en mayo de 1981.

"En él dice que la embajada en Madrid ha rechazado la aproximación que ha hecho un enviado informal de los golpistas. Es un mensaje confidencial, no es para quedar bien con ningún español. Y dice que habían dicho firmemente que Estados Unidos apoya la democracia española, que un golpe sería muy malo para los intereses de Estados Unidos y que habían enviado un mensaje de apoyo al rey Juan Carlos", ha apuntado.