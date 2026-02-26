Prohens dice que sería un "fracaso colectivo como país" que el rey emérito acabara sus últimos años fuera de España

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que sería "un fracaso colectivo como país" que el rey emérito "acabara sus últimos años en el exilio".

Así lo ha dicho la líder del Ejecutivo este jueves en declaraciones a los medios en el acto de la campaña del 8M tras ser preguntada por la desclasificación de los documentos sobre el 23F.

"Si hay un proceso de transición y así lo marca esta desclasificación, si hay una figura clave a parte de Adolfo Suárez, y otras personas que lo acompalñaron, es sin duda el rey Juan Carlos", ha expuesto.

Sobre los documentos desclasificados, ha subrayado que "constatan el papel fundamental" de la monarquía y de Juan Carlos I. "Nosotros nos sentimos muy cómodos con que los documentos hayan reafirmado esto. No sé si el Partido Socialista y sus socios también", ha añadido.

Por otro lado, ha apuntado que la desclasificación de estos documentos es "una cortina de humo" del Gobierno de España para "tratar de evitar sus escándalos". "Vamos a cortina de humo por semana", ha zanjado.