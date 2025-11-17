El chef Ferran Adrià inaugura un curso en gestión de restauración en Calvià

El chef Ferran Adrià inaugura en curso en gestión de restauración en Calvià. - CAIXABANK

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef y presidente de elBullifoundation, Ferran Adrià, ha inaugurado este lunes el 'Curso intensivo en gestión de restauración' organizado por CaixaBank y el Ayuntamiento de Calvià.

La iniciativa se desarrollará hasta el próximo miércoles en el Instituto de Formación y Ocupación de Calvià (IFOC), según ha informado CaixaBank en un comunicado.

El programa, en el que participan cerca de 80 profesionales del sector hostelero y emprendedores gastronómicos, tiene como objetivo impulsar la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de negocios de restauración.

Durante tres jornadas intensivas, los participantes tendrán acceso a contenidos exclusivos basados en la metodología 'Sapiens', desarrollada por elBullifoundation, que permite entender y gestionar el conocimiento en el ámbito de la restauración desde una perspectiva integral.

El curso abordará temas clave como el modelo de negocio, la gestión operativa, la experiencia del cliente, la digitalización y la innovación aplicada.

El acto de inauguración ha contado, además de con la presencia de Adrià, con la participación del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y de la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera.

El chef ha subrayado la importancia "vital" de la gestión dado que "en estos momentos hay más de 300.000 establecimientos de hostelería en España y los tiempos han cambiado".

"En este momento el 90% de los bares y restaurantes no hacen presupuesto. La gestión es muy importante y necesita formación", ha señalado.

Rivera, por su parte, ha destacado el la intención de CaixaBank de "continuar al lado del sector hostelero de Baleares ofreciendo herramientas para que cada proyecto pueda crecer y tener más oportunidades de futuro".

Amengual ha agradecido la colaboración de CaixaBank y elBullifoundation con el Ayuntamiento para "dar un paso más en la gestión de los establecimientos porque, para poder pervivir, hace falta rentabilidad en los negocios y disciplina en los presupuestos".