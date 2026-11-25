Cientos de personas salen a las calles de Palma en la manifestación de la Coordinadora Transfeminista por el 25N - EUROPA PRESS

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido a las calles de Palma este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para apoyar la manifestación convocada por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca.

La protesta, convocada bajo el lema 'Pan, techo y tiempo para todas', ha salido poco antes de las 19.00 horas de la plaza de España, aunque las manifestantes se han concentrado desde tiempo antes. Ahora recorrerá la calle Sant Miquel, la plaza Major y la calle Colom hasta finalizar en la plaza de Cort.

Entre los manifestantes, acompasados por una batucada, predomina el color morado y portan pancartas con mensajes como 'Juntas contra el odio' o 'Cambiar el sistema no significa compensarlo'. También llevan una cadena de carteles con los nombres de mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Este 25N, la Coordinadora ha querido poner en el centro "la dimensión estructural de las violencias machistas" y denunciar que, en un contexto de encarecimiento de la vida, de emergencia habitacional y precarización laboral, "la violencia económica también es violencia machista".

También ha puesto el en un modelo económico "basado en el monocultivo turístico, que prioriza los beneficios empresariales y la especulación inmobiliaria por encima de las necesidades de la población" y los colectivos laborales más precarizados, como las trabajadoras de la limpieza, los cuidados y el hogar que "sostienen una parte esencial de la economía de Mallorca muchas veces en condiciones de explotación, con salarios insuficientes, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento social".

"Queremos que las condiciones materiales de vida son fundamentales para luchar contra las violencias machistas. No podemos hablar de libertades si tenemos mujeres que no pueden dejar a su agresor porque no tienen alternativa habitacional, trabajadoras que no llegan a final de mes y los cuidados recaen una y otra vez sobre nosotras", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación una de las portavoces de la Coordinadora, Marta Serrano.

Es por ello, ha incidido, que entre sus principales reivindicaciones destacan la necesidad de subir los salarios, garantizar el acceso a la vivienda y acabar con la "doble jornada" que supone trabajar tanto dentro como fuera del hogar. "Queremos un feminismo que ponga en el centro las condiciones de vida y que las mejore para todas, especialmente para las más oprimidas por el patriarcado", ha subrayado.

EL FEMINISMO, DE NUEVO DIVIDIDO

Por cuarto año consecutivo, el feminismo se dividirá este 25N en dos manifestaciones. Preguntada al respecto, Serrano ha sostenido que su protesta "no resta sino que suma" y crea un espacio para que "muchas personas que no se sentían seguras en otros espacios puedan organizarse y luchar por sus derechos".

A las 19.00 horas, en la plaza del Tub, está previsto que arranque la protesta convocada por el Moviment Feminista de Mallorca bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo'.

Su movilización tratará de poner el acento en una violencia machista que "continúa atravesando la vida de las mujeres" y que, lejos de ser "una suma de hechos aislados o una sucesión de casos", se ha convertido en una violencia "estructural y sistémica" que condiciona la existencia de las mujeres y atenta contra sus derechos.

"Bajo la terrorífica cifra de asesinadas hay miles de mujeres que sufren dentro de sus propios hogares, muchas de ellas víctimas también de una crisis habitacional que es especialmente grave en nuestra comunidad. Hay agresiones sexuales, acoso, desigualdad salarial, violencia vicaria y digital y diferentes formas de explotación sexual y reproductiva", han señalado.

Ahora "más que nunca", han subrayado, las mujeres se enfrentan a "una misoginia organizada con cada vez más poder político" que, a su parecer, "pretende hacernos retroceder décadas.

"Una misoginia que verbaliza sin pudor su voluntad de arrebatarnos los derechos conquistados. Los fascistas han venido a derogar las leyes que nos protegen, a negar la desigualdad y la violencia estructural y a intoxicar a nuestros jóvenes con discursos de odio que niegan las injusticias que sufrimos todas, cada día y en todos los lugares. Ante el patriarcado y la extrema derecha es necesario más feminismo", han incidido.