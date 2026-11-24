Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista volverá a manifestarse por separado en Palma este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Será el cuarto año consecutivo que el Moviment Feminista de Mallorca y la Coordinadora Transfeminista de Mallorca organizan marchas por su cuenta.

La primera manifestación será la de la Coordinadora Transfeminista, convocada bajo el lema 'Pan, techo y trabajo para todas'. Partirá a las 18.30 horas de la plaza Espanya y recorrerá la calle Sant Miquel, la plaza Major y la calle Colom hasta finalizar en la plaza de Cort.

Este 25N, la Coordinadora quiere poner en el centro "la dimensión estructural de las violencias machistas" y denunciar que, en un contexto de encarecimiento de la vida, de emergencia habitacional y precarización laboral, "la violencia económica también es violencia machista".

"No podemos hablar de libertad ni de igualdad mientras que haya mujeres que no pueden abandonar una relación violenta porque no tienen una casa donde ir, mientras las trabajadoras no llegan a final de mes o mientras el trabajo de cuidados continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres", han señalado.

La Coordinadora Transfeminista ha puesto el foco en un modelo económico "basado en el monocultivo turístico, que prioriza los beneficios empresariales y la especulación inmobiliaria por encima de las necesidades de la población".

También sobre colectivos laborales precarios como las trabajadoras de la limpieza, los cuidados y el hogar, quienes "sostienen una parte esencial de la economía de Mallorca muchas veces en condiciones de explotación, con salarios insuficientes, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento social".

Asimismo, han llamado a combatir las violencias que van "más allá de las agresiones físicas o los feminicidios", como pueden ser las sexuales, vicarias, obstétricas, digitales, económicas e institucionales.

"Este 25N salimos a la calle porque no nos conformamos con sobrevivir. Queremos vivir libres de pobreza, explotación y precariedad. Queremos tiempo para vivir, una casa donde vivir y un trabajo que nos permita vivir dignamente", han subrayado.

CONTRA EL PATRIARCADO Y LA EXTREMA DERECHA

La manifestación del Moviment Feminista, que este año lleva por lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo', comenzará a las 19.00 horas en la plaza del Tub y recorrerá las calles de Palma hasta llegar al Born, donde se leerá un manifiesto.

Este 25N, el Moviment volverá a poner el acento en una violencia machista que "continúa atravesando la vida de las mujeres" y que, lejos de ser "una suma de hechos aislados o una sucesión de casos", se ha convertido en una violencia "estructural y sistémica" que condiciona la existencia de las mujeres y atenta contra sus derechos.

"Bajo la terrorífica cifra de asesinadas hay miles de mujeres que sufren dentro de sus propios hogares, muchas de ellas víctimas también de una crisis habitacional que es especialmente grave en nuestra comunidad. Hay agresiones sexuales, acoso, desigualdad salarial, violencia vicaria y digital y diferentes formas de explotación sexual y reproductiva", han señalado.

Ahora "más que nunca", han subrayado, las mujeres se enfrentan a "una misoginia organizada con cada vez más poder político" que, a su parecer, "pretende hacernos retroceder décadas.

"Una misoginia que verbaliza sin pudor su voluntad de arrebatarnos los derechos conquistados. Los fascistas han venido a derogar las leyes que nos protegen, a negar la desigualdad y la violencia estructural y a intoxicar a nuestros jóvenes con discursos de odio que niegan las injusticias que sufrimos todas, cada día y en todos los lugares. Ante el patriarcado y la extrema derecha es necesario más feminismo", han incidido.

FALTA DE RESPUESTA DE CORT

El Moviment Feminista de Mallorca ha denunciado públicamente que no podrá contar con un escenario y un punto de luz en la manifestación del 25N a causa del "silencio administrativo" del Ayuntamiento de Palma.

La organización solicitó al Ayuntamiento poder instalar un escenario, un punto de luz y desplazar un vehículo para llevar el material de cara a la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sin embargo, según ha criticado el Moviment en un comunicado, no han recibido respuesta por parte de Cort ni se ha dictado el decreto correspondiente que permite instalar un escenario y disponer del punto de luz necesario para el equipo de sonido.

A pesar de las "reiteradas gestiones telefónicas", han asegurado desde la organización, el área de Infraestructuras les ha comunicado que "ya no hay tiempo para tramitar la solicitud".

"El 25N no es un acto más en la agenda de la ciudad. Es el día en que miles de mujeres salimos a la calle para recordar a las asesinadas, para acompañar a las supervivientes y para exigir que las instituciones hagan su trabajo contra las violencias machistas", han reivindicado.

En este sentido, han lamentado que "cuando las instituciones no responden, el mensaje que llega es claro: la lucha contra la violencia machista no es una prioridad". "El silencio administrativo también es una forma de violencia institucional y no la aceptaremos", han concluido.