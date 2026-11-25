El Govern reconoce este 25N a personas y servicios de prevención de las violencias machistas y atención a las víctimas - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reconocido a siete personas, equipos y servicios que trabajan en la prevención de las violencias machistas y en la atención a las mujeres víctimas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, han entregado los reconocimientos en el acto institucional del 25N celebrado este miércoles en Can Tàpera.

En concreto, el Govern ha reconocido el programa 'Teixim' de la entidad Treball Solidari; el curso para personal sanitario de atención integral a las víctimas de violencia sexual del Servicio de Salud (IBSalut), así como los profesionales del Casal Ariadna del Consell de Mallorca.

También han sido galardonados el programa Policía Tutor, los profesionales integradores del centro de acogida del Consell de Menorca, el excomisario de la Policía Nacional de Eivissa Manuel Hernández, y el programa 'Dona Impuls' de las Cámaras de Comercio de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

Tras la entrega, la directora del IBDona ha leído el manifiesto en el que ha hecho un llamamiento a la implicación de la sociedad en la erradicación de las violencias machistas, coincidiendo con el lema de la campaña de este año 'No te quedes mirando. Actúa'.

"Cada gesto cuenta, cada intervención importa, cada persona puede formar parte de la solución", ha subrayado, a la vez que ha remarcado que "el silencio y la indiferencia solo protegen a los agresores".

La presidenta del Govern ha cerrado el acto recordando a las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España y remarcando el compromiso de todas las instituciones en continuar trabajando en la prevención y erradicación de esta lacra.

"Hoy es un día de reivindicación, de reflexión y de compromiso, pero también de esperanza", ha subrayado, señalando después que "hay una vida más allá de la violencia".

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de la atención y el acompañamiento a las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista para que puedan retomar sus vidas, "con libertad y sin miedo".