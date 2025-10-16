El CIFP Juniper Serra expondrá en Madrid un proyecto formativo de su FP Básica de Hostelería y FP Adaptada

Archivo - Exterior del Centro CaixaForum de Madrid. - Josefina Blanco - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Oct.

El CIFP Juniper Serra ha sido seleccionado para presentar su proyecto 'Un servicio gastronómico con propósito' en 'La Básica En Red', un evento sobre Ciclos Formativos de Grado Básico que organizan las fundaciones Caixabank Dualiza y Empieza Por Educar.

La jornada tendrá lugar el próximo día 7 de noviembre de 09.00 a 17.00 horas en el CaixaForum Madrid, según ha explicado la fundación de la entidad bancaria en una nota de prensa.

El proyecto consiste en un Aprendizaje Servicio en el que el alumnado de Grado Básico de Hostelería del CIFP Juniper Serra colabora con alumnado de FP Adaptada para diseñar e implementar un evento gastronómico.

El congreso 'La Básica en Red' es el principal punto de encuentro para profesionales vinculados a los Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB), que reúne cada año a más de 300 participantes de la comunidad educativa y social para compartir buenas prácticas aplicadas a todas las dimensiones de la vida escolar en los CFGB.

Durante el congreso, los asistentes pueden descubrir experiencias innovadoras en liderazgo educativo, orientación académico-profesional y trabajo colaborativo entre docentes, además de conectar con otros profesionales que comparten sus mismas inquietudes.

Además, el congreso fue la semilla para el nacimiento de la plataforma La Básica, surgida para dar respuesta a la necesidad de todos los asistentes que demandaban un espacio de contacto común donde se pudiera dar continuidad al trabajo realizado en el evento y que facilitara una red de contacto permanente entre todos los asistentes.

A través de la plataforma, los docentes tienen acceso gratuito a cursos, webinars mensuales y visitas de aprendizaje a centros de referencia en la Básica. Apenas un año después de su lanzamiento, la red ya cuenta con miembros en más del 20% de los centros que imparten Grado Básico en España.

"La participación del CIFP Juniper Serra supone un reconocimiento al trabajo realizado por este centro educativo en una de las etapas formativas más importantes para el alumnado, la que permite recuperar a muchos estudiantes para la continuación de sus estudios", ha resaltado la fundación.