Cinco detenidos por traficar con cocaína, hachís y tusi en Palma

Droga intervenida por la Policía Nacional en los diferentes operativos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer por supuestamente traficar con cocaína, hachís y tusi en Palma, uno de los cuales ha ingresado en prisión provisional.

Todos los arrestos tuvieron lugar a lo largo del pasado fin de semana en cuatro intervenciones diferentes, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La primera tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando los agentes observaron a un coche circulando a gran velocidad por el barrio de La Soledat.

Al darle el alto, los ocupantes del vehículo mantuvieron una actitud nerviosa y, en respuesta a las preguntas de los policías, dieron respuestas incoherentes.

Además, el conductor intentó esconder su bandolera y dársela al copiloto. Al verlo, los agentes la registraron y encontraron siete dosis de cocaína y dos de tusi, así como 1.615 euros y 86.000 pesos colombianos en efectivo.

Preguntado por ello, el conductor dijo que solía llevar esa cantidad de dinero y que las sustancias estupefacientes eran para consumo propio.

No obstante, el sospechoso carecía de permiso de conducir, por lo que fue arrestado como supuesto autor de delitos contar la salud pública y contra la seguridad vial.

De forma prácticamente simultánea, dos patrullas que estaban realizando un control en un local de ocio de la calle Joan Miró observaron cómo un hombre tiraba al suelo una bolsa transparente con varias dosis de tusi y pastillas.

También cachearon al DJ del establecimiento, quien portaba consigo siete dosis de tusi. Los dos, de origen colombiano, fueron arrestados como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública.

Ya el domingo por la tarde, un grupo de agentes localizaron en el barrio de Son Cladera un vehículo que estaba estacionado de forma incorrecta.

A escasos metros había dos mujeres que, al percatarse de la presencia policial, trataron de esconderse. No obstante, fueron dadas el alto y, al ser interrogadas, les entregaron de forma voluntaria varias dosis de hachís.

Más tarde cachearon a una de ellas y encontraron entre sus pertenencias un bloque de hachís de más de 100 gramos, por lo que también fue detenida como supuesta autora de un delito contra la salud pública. Ambas, además, fueron propuestas para sanción en base a la ley de seguridad ciudadana.

Pocas horas más tarde, en Son Gotleu, otra patrulla observó a un hombre que, cuando fue alertado por otras personas de la presencia policial, trató de huir a la carrera.

Durante la fuga se desprendió de una bolsa en la que habían más de 100 gramos de cocaína y, al ser dado el alto, aseguró que no era suya. Entones trató de huir una vez más, pero fue interceptado y detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de este joven de nacionalidad española.