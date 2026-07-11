Citan al acusado de tratar de matar a su expareja a golpes con una barra metálica en Palma en mayo de 2025

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PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) vista previa del juicio contra el acusado de tratar de asesinar a su expareja en Palma en mayo 2025 a golpes con una barra metálica en la cabeza el distrito de Llevant.

Fiscalía reclama que el hombre sea condenado a 15 años de prisión por asesinato en grado de tentativa o, en todo caso, a nueve años si se considera tentativa de homicidio.

Los hechos se remontan al 2 de mayo de 2025 cuando, según el escrito de acusación, el procesado abordó por la espalda, de madrugada y por sorpresa a su expareja, y arremetió contra ella asestándole "de manera brutal y reiterada" golpes en la cabeza con una barra metálica.

La víctima recibió gran cantidad de golpes en todo el cuerpo provocándole contusiones múltiples y heridas en la cabeza y la boca. El Ministerio Público reclama igualmente una indemnización que supera los 43.800 euros por las lesiones, las secuelas y el daño moral.

AGRESIÓN EN PLENA MADRUGADA

Según la información facilitada por la Policía Nacional en su momento, la víctima empezó a gritar pidiendo auxilio y varios vecinos se asomaron a las ventanas, ante lo cual, el hombre huyó. Además, el agresor le profirió diversas amenazas si llamaba a la policía. La víctima quedó tendida y fue asistida por una vecina que es enfermera.

Varias patrullas policiales acudieron al lugar para realizar las primeras gestiones. La víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital ya que presentaba varias lesiones, entre la que destacaban una fractura maxilar y pérdida de varios dientes. El hombre fue detenido al día siguiente y está en prisión desde entonces.