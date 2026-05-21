Codony reconoce que se equivocó al referirse a los migrantes como "ilegales": "No fue una expresión correcta"

Archivo - El director general de IB3, Josep Codony, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha reconocido que se equivocó al referirse a las personas migrantes como "ilegales" y no como "irregulares", al entender que esa "no fue una expresión correcta".

De este modo se ha expresado durante su comparecencia mensual en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión de Baleares celebrada este jueves en el Parlament.

En su última comparecencia, Codony defendió que el ente público "cumple con su función pública" al haber informado con "criterios profesionales" en su cobertura sobre la regularización de migrantes después de que la oposición criticara el uso del término "ilegales" para referirse a los migrantes que se acogen a esta medida.

El diputado socialista Omar Lamin ha vuelto a poner sobre la mesa esta tema durante la comisión de este jueves y le ha preguntado si seguía manteniendo una postura que, a su parecer, contribuye a "deshumanizar a unas personas que tienen unas historias complicadas".

"Creo que no fue una expresión correcta y su usé la palabra ilegal fue incorrecta. Las personas no son ilegales sino irregulares y como medio público tenemos que hacer un esfuerzo por usar términos rigurosos. No haremos política con la gente que llega de manera irregular a Baleares", ha respondido Codony.

Lamin ha agradecido que haya reconocido su error y le ha recordado su deber deber como garante del buen hacer periodístico del ente público. "Usted no es un tertuliano ni el director de un pseudomedio, sino de IB3", le ha espetado.

El socialista ha considerado que, cuando hace uso de esta terminología incorrecta, el director general de la radiotelevisión autonómica ejerce como "correa de transmisión del relato que le interesa al Consolat de Mar".

"El concepto ilegal no se la ha inventado usted, viene del nazismo y de una forma de hacer política que está apostillando la ultraderecha que se sienta junto a usted y también la está replicando cada vez que le interesa la presidenta Prohens", ha zanjado.