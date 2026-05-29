Los comercios interesados en la campaña de bonos por la guerra de Irán tendrán hasta el 8 junio para adherirse

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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha abierto el plazo para la inscripción de los establecimientos interesados en participar en el programa de bonos comerciales para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Medio, por lo que tendrán desde este viernes hasta el 8 de junio de para sumarse.

La campaña 'Baleares bonos de comercio y de alimentos' trata de estimular el sector comercial de Baleares, a la que se podrán adherir los establecimientos comerciales en general y los comercios de alimentación.

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el comercio de proximidad, dinamizar la actividad económica local y fomentar el consumo en los pequeños comercios y tiendas de alimentación de la comunidad autónoma.

La campaña se desarrollará del 15 de junio al 31 de julio de 2026 y permitirá a las personas consumidoras beneficiarse de descuentos directos en sus compras realizadas en los comercios adheridos.

Cada persona podrá disfrutar de hasta tres bonos por cada línea de ayudas --comercio general y alimentación-- y un descuento de hasta 30 euros por línea, lo que supone un ahorro total de hasta 60 euros.

El programa cuenta con una dotación económica total de 3,8 millones de euros y prevé la emisión de 380.000 bonos de descuento distribuidos entre las diferentes islas.

Podrán adherirse al programa personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas del sector comercial y de alimentación que tengan al menos un establecimiento o la razón social en Baleares y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

La campaña se lleva a cabo en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca, entidad encargada de colaborar en la gestión y distribución de los bonos de descuento. Toda la información sobre el programa y el proceso de adhesión estará disponible en internet.