Condenados por enviar cocaína desde Perú hasta Mallorca escondida en sillas de ruedas

Los ahora condenados, en la Audiencia. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una decena de personas han reconocido este lunes en la Audiencia Provincial haber enviado partidas de cocaína y marihuana desde Perú hasta Mallorca escondidas en sillas de ruedas y han aceptado penas que van del año y medio a los cinco años de prisión por varios delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Las defensas de los acusados han llegado este lunes a un acuerdo de conformidad con Fiscalía, que ha rebajado las penas inicialmente solicitadas y que rondaban los cien años de prisión en total.

En virtud del acuerdo, la mayorías de los condenados no entrará en prisión. Dos de ellos, por su parte, tendrán que abonar sendas multas de 215.000 y 126.000 euros respectivamente.

Los condenados han admitido que entre abril de 2023 y julio 2024 se dedicaron al envió de estupefacientes desde diferentes países de Latinoamérica, principalmente desde el país andino. Para ello empleaban correos humanos, también conocidos como mulas, que llevaban la droga escondida en la estructura de sillas de ruedas. Una vez las partidas llegaban a Mallorca, las distribuían y vendían.

Cada uno de los procesados cumplía una función dentro de la estructura criminal, que estaba liderada por un hombre que, pese a haber sido identificado, se encuentra huido de la justicia.

Algunos ejercían como intermediarios con otros traficantes, mientras que otros se encargaban del transporte y del almacenamiento de las sustancias.

En los diversos registros realizados por la Policía Nacional en el momento de la detención de los sospechosos intervinieron diversas cantidades de droga valoradas en más de 344.000 euros.