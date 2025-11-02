El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló no tiene carné

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma frente al cuartel de Sant Ferran. Recurso. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor del coche implicado en el accidente ocurrido este sábado en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller, en el que un motorista, varón, de 27 años, perdió la vida, no tiene carné.

Según ha avanzado 'Diario de Mallorca' y ha podido confirmar Europa Press, el conductor, quien ha sido detenido este domingo tras entregarse a la Policía Local, tiene además varios antecedentes y actualmente se encuentra acusado de un delito de omisión del deber de socorro, tras haber huido del lugar de los hechos, y otro de hurto, ya que el turismo siniestrado resultó ser sustraído.

Además, según ha avanzado el diario 'Última Hora' y ha podido confirmar Europa Press, el joven que circulaba al volante del vehículo implicado en el accidente mortal ha dado negativo en el test de drogas que se le ha realizado en la tarde de este domingo en el cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma.

El sospechoso, que esta misma tarde ha sido traspasado a la Policía Nacional, ya que este cuerpo se encargará de finalizar las diligencias iniciadas por la Policía Local de Palma, por que el turismo siniestrado resultó ser sustraído, se prevé que pase finalmente este lunes por la mañana a disposición judicial.

LOS OTROS CUATRO OCUPANTES DEL TURISMO QUEDAN EN LIBERTAD

Además, los otros cuatro ocupantes del turismo, que también se dieron a la fuga y han sido arrestados, han quedado en libertad.

Según han explicado fuentes próximas al caso, uno de los ocupantes del coche implicado en el accidente mortal se entregó en torno a entre las 20.00 y las 21.00 horas de este sábado, junto a su abogado, en el cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma.

Ya este domingo, la Policía Nacional ha arrestado a otra de las ocupantes. También esta jornada, otras dos ocupantes se han presentado en la Policía Nacional, acompañadas de su abogado.

Finalmente, estos otro cuatro ocupantes han quedado en libertad.

UN MOTORISTA FALLECE TRAS CHOCAR CONTRA UN COCHE EN SON CASTELLÓ

Hay que recordar que un motorista, varón, de 27 años de edad, falleció este sábado, después de haber chocado frontalmente contra un coche en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller.

Según informó el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ocurrió sobre las 06.00 horas, en el kilómetro 4,5 de la carretera de Sóller (Ma-11), en la rotonda de la ITV (Palma).

El SAMU 061 recibió aviso de un accidente grave en el que se vieron implicados una moto y un coche. Al parecer, la moto circulaba en dirección contraria y chocó frontalmente contra un vehículo. A causa del impacto, ambos vehículos quedaron calcinados.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Central de Coordinación de Urgencias Médicas (CCUM) del 061 movilizó al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y otra privada, además de una ambulancia de soporte vital básico del 061. También, se desplazaron a la zona los bomberos y la Policía Local de Palma.

Una vez en la zona, la ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y el resto de recursos informaron al SAMU 061 que el motorista había fallecido al instante y que en el vehículo no se encontraron ocupantes, los cuales, al parecer, se habrían dado a la fuga.

Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local se hizo cargo de la instrucción del correspondiente atestado para aclarar las circunstancias del accidente.

Según los detalles preliminares de la investigación, de los que informó la Policía Local a los medios de comunicación, el conductor de la motocicleta falleció como resultado de la colisión.

Además, de acuerdo con las primeras hipótesis, el accidente se habría producido cuando el motorista accedió a la rotonda de la carretera de Sóller con el camí dels Reis en sentido contrario, colisionando frontalmente con el turismo. Los ocupantes del turismo siniestrado, que resultó ser sustraído, huyeron, abandonando el lugar del accidente, añadieron finalmente desde la Policía Local.