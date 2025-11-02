El conductor y un ocupante del coche implicado en accidente mortal de Son Castelló se entregan a Policía Local

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma frente al cuartel de Sant Ferran. Recurso. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor y uno de los ocupantes del coche implicado en el accidente ocurrido este sábado en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller, en el que un motorista, varón, de 27 años de edad, perdió la vida, se han entregado a la Policía Local de Palma.

Según ha avanzado el diario 'Última Hora' y han confirmado fuentes de la Policía Local, un joven, que ha declarado ser uno de los pasajeros del vehículo implicado en el suceso, se ha entregado en torno a entre las 20.00 y las 21.00 horas de este sábado, junto a su abogado, en el cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma.

Posteriormente, pasadas las 10.00 horas de este domingo, el conductor del turismo se ha presentado en el cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma, junto a su letrado.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de omisión del deber de socorro, tras huir del lugar de los hechos, y otro de hurto, ya que el turismo siniestrado resultó ser sustraído.

La Policía Local se suele hacer cargo de los sucesos relacionados con los accidentes de tráfico en la ciudad. Sin embargo, en este caso, debido a que el turismo siniestrado resultó ser sustraído, la Policía Nacional se encargará de finalizar las diligencias.

Por este motivo, se prevé que la Policía Local ponga a ambos a disposición de la Policía Nacional y que sea éste cuerpo el que, posteriormente, los pase disposición judicial.

UN MOTORISTA FALLECE TRAS CHOCAR CONTRA UN COCHE EN SON CASTELLÓ

Hay que recordar que un motorista, varón, de 27 años de edad, falleció este sábado, después de haber chocado frontalmente contra un coche en la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller.

Según informó el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ocurrió sobre las 06.00 horas, en el kilómetro 4,5 de la carretera de Sóller (Ma-11), en la rotonda de la ITV (Palma).

El SAMU 061 recibió aviso de un accidente grave en el que se vieron implicados una moto y un coche. Al parecer, la moto circulaba en dirección contraria y chocó frontalmente contra un vehículo. A causa del impacto, ambos vehículos quedaron calcinados.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Central de Coordinación de Urgencias Médicas (CCUM) del 061 movilizó al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y otra privada, además de una ambulancia de soporte vital básico del 061. También, se desplazaron a la zona los bomberos y la Policía Local de Palma.

Una vez en la zona, la ambulancia de soporte vital avanzado del 061 y el resto de recursos informaron al SAMU 061 que el motorista había fallecido al instante y que en el vehículo no se encontraron ocupantes, los cuales, al parecer, se habrían dado a la fuga.

Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local se hizo cargo de la instrucción del correspondiente atestado para aclarar las circunstancias del accidente.

Según los detalles preliminares de la investigación, de los que informó la Policía Local a los medios de comunicación, el conductor de la motocicleta falleció como resultado de la colisión.

Además, de acuerdo con las primeras hipótesis, el accidente se habría producido cuando el motorista accedió a la rotonda de la carretera de Sóller con el camí dels Reis en sentido contrario, colisionando frontalmente con el turismo. Los ocupantes del turismo siniestrado, que resultó ser sustraído, huyeron, abandonando el lugar del accidente, añadieron finalmente desde la Policía Local.