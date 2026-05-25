Un conductor ebrio pierde el control de su coche y colisiona contra otros dos que estaban aparcados en Palma

Dos de los coches implicados en el accidente. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor que, bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su coche y colisionó contra otros dos que estaban estacionados en la vía pública.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, sucedió sobre las 19.15 horas del pasado 17 de mayo en la confluencia de las calles Illes Pitiüses y Cardenal Rossell.

Según la investigación y la inspección ocular de la vía, el responsable del accidente, un hombre de nacionalidad rumana de 39 años, realizó un cambio de dirección a la izquierda a una velocidad inadecuada.

Esta maniobra provocó que perdiera el control del turismo y chocara contra un primer vehículo aparcado correctamente en el lado izquierdo de la calle. A consecuencia de este primer choque, el turismo estacionado sufrió daños de gran consideración y quedó sin la rueda delantera.

Tras este impacto inicial, el turismo del denunciado continuó su trayectoria sin control y colisionó contra el lateral de un segundo vehículo, también estacionado en el margen izquierdo de la vía. Además, los hechos generaron una situación de grave peligro dado que se produjeron a escasos metros de una terraza llena de gente.

Los agentes sometieron al conductor a las pruebas de etilometría, en las que arrojó un resultado positivo de 0,51 miligramos por litro (mg/l) de aire espirado.

Por todo ello el sospechoso fue denunciado por la vía administrativa por circular sin la diligencia necesaria para evitar daños y por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida.