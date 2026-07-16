Un conductor pierde el control de su coche, colisiona contra otros dos y se fuga al quedarse "en blanco" - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha perdido el control de su coche, ha colisionado contra otros dos que se encontraban estacionados en una calle de Palma y se ha dado a la fuga al quedarse "en blanco" y no saber cómo reaccionar.

Los hechos, según ha informado la Policía Local de Palma, ocurrieron sobre las 14.00 horas del pasado sábado a la altura del número 6 de la calle Arquebisbe Asàreg.

El 092 recibió un aviso alertando de que se había producido una colisión con fuga y comisionó a una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

Al llegar al lugar, los agentes localizaron dos turismos estacionados en el margen derecho de la calzada cuando un tercer coche impactó contra ellos, provocándoles importantes daños materiales.

Uno de ellos se desplazó por encima de la acera hasta quedar empotrado contra la fachada de un edificio cercano, que sin embrago no sufrió desperfectos.

El vehículo causante del accidente ya no se encontraba allí, pero poco después de que los policías comenzaran a recopilar información el conductor se personó de forma voluntaria en el lugar.

El sospechoso, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, manifestó que circulaba en dirección a la plaza de Miquel Dolç cuando perdió el control y acabó colisionando contra los otros dos vehículos. Se asustó y, tras quedarse completamente "en blanco" y no saber reaccionar, optó por abandonar el lugar del accidente.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes e informó a todas las partes afectadas sobre el procedimiento legal a seguir para tramitar los partes con las compañías aseguradoras.