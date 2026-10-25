Un conductor trata de adelantar en un paso de peatones y atropella a una mujer que circulaba en patinete

Paso de peatones en el que se produjo el accidente. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un conductor que supuestamente adelantó por línea continua ante un paso de peatones y arrolló a una mujer que circulaba en patinete.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.05 horas del pasado miércoles en la calle Miquel Lladó, según ha informado el cuerpo municipal.

Según la inspección ocular llevada a cabo por los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) y las manifestaciones de los testigos, el accidente se produjo cuando el conductor del coche llegó a la altura de un paso de peatones y observó que el turismo que iba delante suyo se detenía.

Lejos de mantener la distancia de seguridad o de frenar la marcha, el hombre adelantó pisando la línea continua y sin percatarse de que el primer coche estaba cediendo el paso a una mujer que se desplazaba en un patinete eléctrico.

El investigado arrolló a la víctima, quien cayó sobre el asfalto y sufrió abrasiones en ambas rodillas. Fue atendida por los servicios de emergencias y trasladada a una clínica para ser sometida a una valoración médica completa.

Ninguno de los dos conductores presentaba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas. La UVAC concluyó el atestado señalando la responsabilidad del conductor del turismo por realizar un adelantamiento antirreglamentario invadiendo el sentido contrario ante un paso de peatones y por no ceder la prioridad de paso.