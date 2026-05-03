Una conductora se queda dormida al volante y provoca un choque en cadena con tres coches en Cas Capiscol

Dos de los coches accidentados en Cas Capiscol. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente de tráfico provocado por una conductora que se quedó dormida al volante mientras circulaba por la barriada palmesana de Cas Capiscol y dañó tres coches aparcados en la calle.

El incidente tuvo lugar en la calle Bisbe Bernat Nadal el pasado 26 de abril, sobre las 04.40 horas, cuando una conductora perdió el control de su turismo e impactó contra otros tres turismos que se encontraban estacionados en la vía pública, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

De acuerdo con la investigación y la inspección ocular realizada, el turismo implicado circulaba por uno de los carriles en dirección a la calle General Riera. En un momento dado, el vehículo desvió su trayectoria hacia el margen izquierdo, invadió el sentido contrario y colisionó contra un primer turismo estacionado.

Pese a este primer impacto, el vehículo de la conductora continuó su marcha y chocó contra un segundo turismo aparcado inmediatamente detrás. Debido a la fuerza del golpe, este último fue desplazado y golpeó a un tercer turismo que también se encontraba estacionado en la misma fila.

La mujer no resultó herida y manifestó a los agentes que, mientras conducía de regreso a casa del trabajo, se había quedado dormida y solo recordaba haber sentido un fuerte golpe. Sometida a la prueba de etilometría, la conductora arrojó un resultado negativo de 0,0 mg/l.