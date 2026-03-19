Los conductores de galeras de Palma muestran su disposición a sustituir los carruajes de caballos por otros eléctricos

Archivo - Caballo de las galeras de Palma. - EUIB - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado formalmente el proceso de implantación de galeras de tracción eléctrica, después de que los conductores hayan trasladado un consenso mayoritario entre el colectivo para adoptar este modelo de carruajes.

El Consistorio ha destacado que este acuerdo se ha logrado en el marco de un proceso de diálogo impulsado desde el inicio de la legislatura.

En una nota de prensa, Cort ha indicado que este avance es fruto del trabajo desarrollado durante los últimos años por parte del Consistorio para avanzar hacia alternativas "más sostenibles", como las galeras eléctricas.

El Ayuntamiento habría recibido una propuesta formal por parte de los conductores, en la que manifiestan su disposición favorable a llevar a cabo esta transición de manera "voluntaria", fruto del "diálogo abierto con dicho colectivo desde el inicio de legislatura".

El Consistorio ha valorado esta iniciativa y ha agradecido la predisposición de los conductores para alinearse con el modelo planteado por el equipo de gobierno, para avanzar hacia un servicio "más moderno, sostenible y respetuoso con el bienestar animal".

En este contexto, Cort ha iniciado el proceso para estudiar las modificaciones normativas necesarias para impulsar la implantación de las galeras eléctricas, con el objetivo de que puedan estar operativas "lo antes posible" y consolidar este modelo de "forma definitiva desde el diálogo y la colaboración con los profesionales implicados".