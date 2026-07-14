La confianza empresarial crece un 6,6% en el tercer trimestre en Baleares, el mayor aumento del país

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PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial ha aumentado un 6,6% en el tercer trimestre en Baleares, el mayor aumento del país, que registra una subida media del 3,2%, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la estadística, en el archipiélago el balance de expectativas -diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas- se ha situado en el tercer trimestre en 14,6 puntos.

El porcentaje de establecimientos empresariales de Baleares que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año alcanza el 24,8 por ciento, por encima de la media (23). Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el tercer trimestre de manera desfavorable baja al 10,2 por ciento, mientras que un 65 por ciento de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio.

El balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se sitúa en el tercer trimestre en 10,1 puntos, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza 10,0 en positivo.

En este caso, el 21,5 por ciento de los encuestados muestra una opinión favorable (23,0 en España). Mientras tanto, el 67,1 por ciento considera que será normal, algo más que la media (64,0). El 11,4 por ciento se muestra pesimista.