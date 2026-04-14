La confianza empresarial crece en Baleares un 1% en el segundo trimestre del año

Archivo - Un puesto de moda en unos grandes almacenes. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha crecido un 1% en el segundo trimestre del año en Baleares.

Según Estadística, en el archipiélago el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 8,3 puntos.

En toda España, la Confianza Empresarial desciende un 2,3% en el segundo trimestre de 2026 respecto al primero.

Los cinco sectores analizados disminuyen la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería (-3,7%) presenta el mayor descenso. Por su parte, Comercio (-1,6%) registra la menor bajada.

Por tramo de asalariados, cuatro de los cinco rangos analizados disminuyen la confianza respecto al trimestre anterior. De 10 a 49 asalariados (-3,8%) presenta el mayor descenso.

Por su parte, 1.000 o más asalariados (0,8%) registra el único ascenso.

El 21,0% de los gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en el segundo trimestre, mientras que el 16,2% opina que será desfavorable.

El 12,3% de los gestores de establecimientos empresariales considera que el empleo aumentará en el segundo trimestre, mientras que el 8,7% cree que disminuirá.

Respecto a la evolución del nivel de precios, el 28,7% prevé que subirá en el segundo trimestre, mientras que el 3,8% estima que disminuirá.

El 18,8% de los gestores tuvo una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en el primero trimestre. Por su parte, el 17,5% opinó de forma desfavorable.