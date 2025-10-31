El Consell cierra el ciclo de siete 'Estades esportives' de otoño para personas mayores con más de 1.600 participantes - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cerrado el ciclo de siete 'Estades esportives' de otoño dirigidas a personas mayores con más de 1.600 participantes.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que cierra este viernes la primera etapa de las 'Estades esportives' para personas mayores: jornadas de dos días en diferentes establecimientos hoteleros, que se completan con una oferta amplia de actividad física adaptada al grupo de edad. En total, 1.650 participantes han pasado por estas estancias de otoño y han podido disfrutar de la veintena de modalidades deportivas propuestas, en más de seis entornos en diferentes puntos de Mallorca, que se han convertido en pistas deportivas naturales.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y del director insular, Toni Prats, ha visitado esta jornada el cierre de las 'Estades esportives' para gente mayor 2025 en el Hotel Viva Cala Mesquida, en Capdepera.

Galmés ha destacado que "el Consell hace una apuesta por la promoción de una vida activa entre las personas mayores dentro del nuevo programa deportivo "Viu en gran!".

Además, Galmés ha valorado que "el fomento de la actividad deportiva regular entre la tercera edad es básico, para evitar el sedentarismo, prevenir y mejorar determinadas patologías asociadas a la falta de movimiento y rehuir de la soledad, que muchas veces acompaña esta etapa de la vida".

El vicepresidente segundo y conseller insular Pedro Bestard, por su parte, ha añadido que "desde Deportes se trabaja con los ayuntamientos, las asociaciones o los particulares para llegar a todas las personas con una actividad variada, pensada sobre todo para hacer en grupo, de manera social, lo que es valorado muy positivamente por este colectivo".

El Consell ha hecho siete turnos durante octubre en: Iberostar Waves Cala Barca en Santanyí; Alcúdia Garden Aparthotel; Green Garden Aparthotel en Capdepera; Eurocalas en Calas de Mallorca (Manacor); Playa Garden Selection en Muro, Cala Millor Garden en Son Servera y Hotel Viva Cala Mesquida Suites & Spa.

Los participantes ha disfrutado de la oferta deportiva, que les da la posibilidad de escoger entre una veintena de actividades diferentes: caminatas al amanecer, senderismo, marcha nórdica, tiro con honda, fit dance, Muévete con música, ciclo BTT, talleres de conciencia plena (mindfulness) o espalda sana, yoga, pilates, tiro con honda, estiramientos, tonificación y, como novedad en este hotel --el Hotel Viva Cala Mesquida--, se ha hecho un torneo de truc, que sustituye las actividades acuáticas de los primeros turnos.

Estas 'Estades esportives' forman parte del nuevo programa 2025 'Viu en gran!', que consiste en actividades de diferentes tipologías que han llegado a 16.000 participantes el 2025, a través de una inversión del Consell de Mallorca de 950.000 euros.