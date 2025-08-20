FORMENTERA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera tutela en estos momentos a 136 menores migrantes, de los que unos 20 se encuentran en la isla y el resto en otros lugares.

Según ha informado la institución este miércoles, en la última semana han llegado 20 menores migrantes no acompañados. A 31 de junio y desde el pasado enero, han llegado un total de 65.

El Consell ha resaltado que en la última semana han sido interceptados en Formentera tres núcleos familiares que suman un total de 10 personas, siete de ellas menores. A lo largo del año, han sido atendidos 16 núcleos familiares que suman 42 personas, de las que 24 eran menores.

La institución ha puntualizado además que, en ocasiones, la cifra de menores desciende aunque se estén registrando entradas de menores.

El motivo es que cada mes se producen también salidas porque los jóvenes cumplen la mayoría de edad o se registran altas porque los jóvenes están en tránsito.