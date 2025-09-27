El Consell y Fundación ASPAS promueven la inclusión con una visita guiada inclusiva en la sede de la institución insular - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y Fundación ASPAS han promovido la inclusión con una visita guiada inclusiva, este sábado, en la sede de la institución insular, una actividad que se enmarca dentro de los actos organizados por el Día Internacional de las Personas Sordas.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha ejercido este sábado de anfitrión en la visita guiada en la sede de la institución insular, organizada por Fundación ASPAS con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que se conmemora este domingo.

Esta actividad, que ha contado con el apoyo de los bucles magnéticos recientemente adquiridos por la institución insular y del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos, se enmarca dentro del compromiso del Consell de Mallorca para fomentar la inclusión y eliminar barreras comunicativas en todos los ámbitos sociales, culturales e institucionales.

"Es una satisfacción ver como instituciones y entidades trabajan juntas para garantizar la accesibilidad y la plena inclusión. Actividades como esta muestran que la cultura tiene que ser un espacio accesible para todo el mundo, sin barreras", ha destacado el presidente del IMAS.

Mejorar la accesibilidad a la cultura y, en general, a la vida diaria es el objetivo del Consell de Mallorca que, desde día 1 de marzo cuenta con bucles de inducción magnética en las visitas guiadas al Palau del Consell. Estos productos de apoyo hacen que la voz de la persona que hace de guía durante la visita llegue directamente a los audífonos o a los implantes, mejorando la calidad del sonido y evitando interferencias. Unas 30 personas atendidas por Fundación ASPAS, entidad de referencia en la isla en atención y acompañamiento a personas con discapacidad auditiva han podido hacer uso de estos aparatos durante la actividad.

En este sentido, la directora técnica de ASPAS, Maria Magdalena Vanrell, ha destacado que "Palau Reial se ha convertido este sábado en un referente en accesibilidad para las personas sordas, ofreciendo un modelo de accesibilidad para que otras administraciones y servicios públicos se sumen, dando cumplimiento a la normativa de accesibilidad vigente en la comunidad autónoma". "En un día como hoy apreciamos y damos valor al compromiso del Consell y del IMAS en el apoyo a nuestras actividades y en la promoción una sociedad más inclusiva", ha añadido Maria Magdalena Vanrell.

ASPAS atiende a cerca de 300 personas en los servicios de atención integral y de promoción de la autonomía concertados con el IMAS en los centros que la entidad tiene en Palma, Inca y Manacor. Con esta actividad, el Consell y la Fundación ASPAS han reafirmado su compromiso con la inclusión y la accesibilidad cultural, convirtiendo el Palau del Consell en un espacio abierto a todo el mundo.