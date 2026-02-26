El Consell lanza la aplicación Mallorc@ Municipal en 16 ayuntamientos para acercar la información local a los ciudadanos

Presentación del la app, Mallorc@ Municipal, en Santa María del Camí. - CONSELL

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este jueves la aplicación Mallorc@ Municipal, una herramienta de comunicación municipal que ya funciona en 16 municipios de la isla de menos de 20.000 habitantes y que permite a los vecinos consultar información local y comunicar incidencias desde el móvil.

Según ha informado el departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local en un comunicado, la aplicación permite a los vecinos comunicar incidencias en la vía pública, consultar noticias municipales y seguir la agenda cultural de forma sencilla desde el teléfono móvil.

La iniciativa se ha financiado con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a 2022, con una inversión total de 1,8 millones de euros, de los cuales unos 50.000 euros corresponden al desarrollo de la aplicación.

La app, presentada por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, en Santa Maria del Camí, permite a los ayuntamientos adheridos -como Santa Maria, Sóller, Petra o Sineu- ofrecer un servicio de información municipal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Entre sus funciones principales destaca el canal de comunicación oficial, a través del cual los ciudadanos pueden recibir de forma inmediata bandos, avisos y noticias municipales.

Además, los vecinos podrán comunicar desperfectos en aceras, alumbrado o limpieza de espacios públicos, adjuntando imágenes y la localización exacta de la incidencia, así como realizar un seguimiento de su resolución desde el propio dispositivo móvil.

La aplicación también permite la realización de encuestas y consultas ciudadanas, además de ofrecer un tablón de anuncios digital y una agenda actualizada de actividades culturales y deportivas.

Galmés ha destacado que la app supone "una apuesta por impulsar la transformación digital en los municipios" y un avance en la mejora de los servicios públicos mediante "una tecnología de primer nivel que acerca la administración a los vecinos".

770.000 EUROS EN AYUDAS A COOPERATIVAS

Por otra parte, el Consell ha recordado la inversión de 770.000 euros en ayudas a cooperativas mallorquinas destinadas a la promoción del producto local y a la modernización de tiendas de venta directa.

En 2024 las ayudas ascendieron a 402.787 euros, a los que se suman otros 336.893 euros concedidos en 2025. Estas subvenciones tienen como objetivo fortalecer la competitividad, fomentar el empleo y promover el producto de proximidad.

Durante la visita institucional, donde también ha participado la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, Galmés mantuvo un encuentro con la presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Jerònima Bonafé, y representantes de diversas cooperativas de Mallorca.

La entidad agrupa a 42 cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) de Baleares, 31 de ellas en Mallorca, y realizaron una valoración de las subvenciones destinadas a la promoción del producto mallorquín.