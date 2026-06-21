El Consell de Mallorca concede ayudas a 21 entidades para implantar proyectos de responsabilidad social - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha concedido subvenciones a 21 entidades sin ánimo de lucro para implantar proyectos para fomentar y divulgar la responsabilidad social, más del doble que el año pasado.

Las ayudas de este año, ha apuntado la institución insular en un comunicado, han permitido financiar un 133% más de proyectos que en 2025, cuando se tramitaron nueve solicitudes.

En total, se han repartido 187.872 euros, lo que representa la concesión del 85% de todo el presupuesto que había disponible para esta edición, una cantidad superior a los 90.000 euros concedidos en 2025.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha señalado que el objetivo de estas subvenciones es "dar oxígeno a proyectos que enseñen y contagien los valores de la responsabilidad social a través de campañas de comunicación, organización de ferias, programas de formación y asesorías especializadas":

También ha destacado "acogida excelente" que ha tenido esta convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la economía social. Para garantizar que el dinero llegue de forma justa a quienes lo necesitan, ha explicado, cada entidad ha podido solicitar una ayuda máxima de 10.000 euros por cada una de las modalidades que se ofrecen.

Entre los beneficiarios de estas ayudas se encuentran entidades como CAEB, Educaclown, Conream, La Serra, Ascaib, Corda i Poal, Seae, Eticentre, Apaema, la Cámara de Comercio de Mallorca o la Fundación Deixalles.

Las asociaciones seleccionadas tienen hasta el próximo 2 de noviembre de 2026 para justificar sus proyectos, con la gran ventaja que los pagos de estas subvenciones se materializarán dentro de este mismo año.