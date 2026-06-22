El Consell de Mallorca impulsa la colaboración lírica entre el Teatro Principal de Palma y el Teatro Nacional de Croacia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han recibido este lunes a la directora general del Teatro Nacional de Croacia, Iva Hraste-Soco, en un encuentro destinado a impulsar la colaboración entre el Teatro Principal de Palma y la Ópera Nacional de Zagreb, una relación que se ha ido fortaleciendo con intercambios de producciones como 'La Traviata' y 'La serva padrona', y que ahora avanza con la propuesta de nuevos proyectos líricos e iniciativas europeas.

Galmés ha destacado que la reunión confirma que el Teatro Principal de Palma continúa con su plan de posicionamiento y colaboración europea con teatros de referencia internacional, profundizando en la hermandad entre los teatros del Mediterráneo.

"La sintonía con Zagreb es evidente y seguiremos trabajando para impulsar el intercambio de proyectos y el crecimiento de nuestro talento y conocimiento artístico", ha afirmado el presidente insular.

Por su parte, Roca ha señalado que el encuentro refuerza el papel del Teatro Principal como motor cultural de Mallorca y como plataforma de proyección de nuestro talento. "La colaboración con este teatro nos permite abrir nuevas oportunidades para los creadores de la isla y consolidar la presencia del Principal en circuitos internacionales de alto nivel", ha destacado.

El Teatro Nacional Croata de Zagreb es la institución teatral central y más antigua de Croacia, con tres compañías permanentes de ópera, teatro y ballet.

Como teatro nacional, el de Zagreb mantiene una programación diversa que pone en escena obras de autores croatas, así como piezas clásicas, modernas y contemporáneas del repertorio internacional.

Con un segundo teatro de nueva construcción recientemente inaugurado, y bajo el liderazgo de Iva Hraste-Soco, está abriendo y generando nuevas oportunidades para su país y profundizando en las relaciones internacionales con otros teatros. Con una clara vocación europeísta, se están creando puentes de trabajo conjunto de gran relevancia.

El director del Teatro Principal de Palma, Miquel Martorell, ha avanzado que, en la próxima temporada de Palma, podrá verse la producción lírica procedente de Zagreb de 'Madama Butterfly', de Puccini, en junio de 2027.

En la reunión también se ha tratado la participación del Teatro Principal de Palma en un proyecto europeo que actualmente se encuentra en fase de evaluación dentro del Programa Europa Creativa.

Iva Hraste-Soco ha aprovechado para presentar e invitar al presidente Galmés al Festival de Ópera de Verano de Zagreb, un proyecto con una clara visión internacional que invita a participar a distintas producciones extranjeras durante el mes de septiembre en la capital croata, donde el Principal ya llevó 'La serva padrona'. Hraste-Soco es vicepresidenta de la organización Ópera Europa, de la cual el Principal también es miembro activo.

"Es un gran placer para nosotros colaborar con el Teatro Principal de Palma, una institución que comparte nuestro compromiso con la excelencia artística, el intercambio internacional y los valores europeos", ha añadido Hraste-Soco.

La directora general del Teatro Nacional de Croacia, Iva Hraste-Soco, ha trasladado la satisfacción de fortalecer la colaboración y profundizar los vínculos entre los teatros, a través de una cooperación artística significativa y de Ópera Europa.

"Estas colaboraciones son esenciales para fomentar el diálogo cultural en toda Europa y crear nuevas oportunidades, tanto para los artistas como para el público. Esperamos continuar esta relación fructífera y desarrollar muchos proyectos futuros juntos", ha concluido.