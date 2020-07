El Consell de Mallorca instala nuevas señales para evitar los aparcamientos en Cala Varques

PALMA DE MALLORCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, en coordinación con el Ayuntamiento de Manacor, ha concluido las actuaciones anunciadas en junio en los arcenes de la carretera que une los núcleos de Porto Cristo con Portocolom para evitar estacionamientos irregulares alrededor de Cala Varques.

En una nota de prensa, la institución insular ha informado, este martes, de la visita a la zona de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, quien ha destacado que "se trata de una actuación para limitar el aparcamiento en una carretera donde no se podía aparcar y que creaba inseguridad".

"El acceso a la playa virgen de Cala Varques será ahora más seguro y más respetuoso con este espacio de alto valor medioambiental", ha señalado Armengol, a la vez que ha recordado que "es una actuación en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Manacor y, con su colaboración, controlamos la masificación de vehículos y evitamos los aparcamientos irregulares".

El conseller de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, ha explicado ante la Comisión Municipal del Consistorio 'manacorí' las medidas implantadas, que han consistido en la colocación de señalización vertical advirtiendo de la prohibición de detener y aparcar y el pintado de cuatro kilómetros de señalización horizontal amarilla en la vía.

Ambas actuaciones se han llevado a cabo en un radio de cuatro kilómetros, desde el kilómetro anterior y el posterior a la intersección de la Ma- 4014 con la Ma- 4015 y en ambos sentidos. También se han instalado 450 metros de barreras de madera para evitar aparcamientos irregulares en los arcenes de esta parte de la carretera.

El conseller ha subrayado que la intención "no es que no se pueda acceder a Cala Varques, pero sí pensamos que tenemos que cambiar el acceso a los lugares con alto valor medioambiental y paisajístico de la Isla". Además, ha añadido que "no podemos permitir la masificación de vehículos en lugares como éste, por eso apostamos por un acceso medioambiental sostenible".

En este sentido, se recomienda el acceso por vías senderistas como la de Cala Romántica. Las actuaciones han tenido un coste de 50.000 euros.

Por último, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha agradecido la aplicación de estas actuaciones. "No se trata de impedir el paso a la cala, sino que es una actividad turística que tenemos que intentar que sea lo más limitada posible", ha dicho Oliver, quien ha añadido que la actuación que ha hecho el Consell "permite que la gente que quiera llegar a Cala Varques lo haga de forma segura".