La vicesecretaria General del PSIB-PSOE y candidata al Govern de Illes Balears, Rosario Sánchez Grau, durante un acto de campaña, a 14 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto una investigación para esclarecer si la pareja de la candidata del PSIB a la presidencia del Govern y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, comercializa una vivienda turística con dos plazas ilegales.

Lo ha anunciado este lunes el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, en declaraciones a los medios de comunicación y después de que 'El Debate' publicara que un alojamiento turístico vinculado a una sociedad administrada de la pareja de Sánchez, ubicada en el Port d'Andratx, oferta seis plazas cuando solo tiene cuatro dadas de alta.

"La ley es igual para todos, no podemos hacer excepciones. Y ante el conocimiento de una infracción de sobreexplotación de plazas en un a vivienda turística no queda más remedio que abrir una investigación, como hacemos con todos los casos que nos llegan", ha dicho.

Los inspectores, que ya han abierto el caso, tratarán de determinar si la información publicada en el medio digital es cierta y si constituye una infracción grave cuya multa oscila entre los 5.000 y los 50.000 euros.

Ginard ha insistido en la necesidad de actuar "independientemente del nombre y los apellidos del titular de la explotación" por la "ejemplaridad" que a su parecer deben dar los representantes políticos y "especialmente" aquellos que se dedican al ámbito del turismo.

"Es decir, tenemos que actuar con arreglo a la normativa y la legalidad vigente. La sobreexplotación de plazas turísticas va totalmente en contra del discurso de contención y de la lucha contra la oferta ilegal que tenemos en marcha. Tolerancia cero contra la oferta ilegal, hablamos de ellos desde hace muchos meses y no nos podemos permitir dar ni un paso atrás sea quien sea quien cometa esta infracción", ha subrayado.

UNA INVESTIGACIÓN "MUY CORTA"

La investigación, ha insistido el conseller insular, será "igual que en cualquier otro caso" y "muy corta", pues fundamentalmente se basará en cotejar el registro público de plazas y actividad turística.

"Si realmente se comercializaban seis plazas y solo se tienen cuatro, hay una sobreexplotación de dos. Y si es así se tendrá que levantar un acta y proceder igual que con cualquier otro ciudadano", ha apuntado.

El hecho de que se haya retirado el anuncio de las plataformas de comercialización, ha considerado al ser preguntado al respecto, "resulta curioso" y "llama un poco la atención".

"Cuando realmente ejerces una actividad que es totalmente legal, por mucho que vaya en contra de la coherencia política de un familiar tuyo, no retiras el anuncio, sigues ejerciendo esa actividad con total normalidad porque la ley te ampara", ha sostenido.

Del caso han tenido constancia únicamente a través de la publicación de la noticia, pues no había sido detectado por las inspecciones ordinarias ni había sido denunciada por ninguno de los canales habilitados para ello.

En cualquier caso, y aunque uno de los cometidos de los inspectores será verificar si es así, al departamento de Turismo del Consell de Mallorca no le consta que la sociedad administrada por la pareja de Sánchez comercialice ninguna vivienda turística más.

"Si hubiese otras ya saldrían, porque es muy fácil de encontrar en el registro. No podemos dar ni un paso atrás en la lucha contra la oferta ilegal, y en este caso tampoco", ha zanjado.

LOS DETALLES DEL CASO

El caso se remonta a unas informaciones publicadas por el medio digital en las que se aseguraba que la pareja de la secretaria de Estado de Turismo era propietario de alrededor de 40 propiedades, lo que generó críticas del Govern y del PP por lo que consideraron un caso de "hipocresía" política.

Desde el PSIB, por su parte, detallaron que el marido de la candidata a la presidencia del Govern es administrador de una sociedad familiar que fue constituida hace 25 años y que gestiona 15 viviendas que alquila a "precios asequibles por debajo de los valores del mercado inmobiliario".

La propia Sánchez, en un vídeo publicado en sus redes sociales, respondió a la polémica asegurando que no se "acobarda" por las críticas y circunscribiéndola a "la manera que tiene la derecha de atacar y odiar, especialmente a las mujeres" del PP y el Govern.

"Tengo dos titulos universitarios, estudiados en Barcelona fruto del esfuerzo de mis padres. Soy una funcionara de carrera y estudié la oposición en una etapa que tuve en el paro. Y nunca me ha mantenido ningún hombre, porque así me lo enseñó mi madre", defendió.