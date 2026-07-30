El Consell de Mallorca y las navieras firman el convenio para compartir datos sobre la entrada de vehículos a la isla

Archivo - Vehículos circulando en un tramo de la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y las navieras Baleària, Trasmed y GNV han firmado el convenio que les permitirá compartir datos acerca de la entrada y salida de vehículos a la isla, con vistas a aplicar la limitación de entrada el próximo año.

En el acto de la firma del acuerto han estado presentes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, el director de Relaciones Institucionales de Trasmed, Miguel Pardo, y el director de GNV en España, Matteo da Candia.

Galmés ha resaltado este acuerdo como "un paso muy importante" para avanzar en la "principal medida de contención" promovida por la institución insular durante la presente legislatura.

El acuerdo contempla que en un mes las navieras remitirán las cifras de los años 2024 y 2025, y las de 2026 se trasladarán trimestralmente.