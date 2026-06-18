El Consell de Mallorca promocionará su marca de moda artesana en un ciclo de cenas entre lavandas

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Mallorca promocionará su marca Moda Artesana Mallorca en el ciclo de cenas entre lavandas, 'Lavender Nights', que organiza cada jueves de verano el hotel The Lodge.
La propuesta, bautizada como 'Vesteix The Lodge', tiene como objetivo acercar al público la artesanía y la moda hechas en Mallorca a través de una experiencia que une paisaje, gastronomía y creación contemporánea, ha informado la institución insular en un comunicado.
El ciclo de cenas incorporarán durante toda la temporada piezas elaboradas por artesanos de la marca Moda Artesana de Mallorca que dialogarán con el entorno, la mesa y la atmósfera de estas veladas al aire libre. Tejidos, fibras naturales, joyería y elementos decorativos formarán parte de una propuesta que busca reivindicar la artesanía como una "expresión viva" de la identidad mallorquina.
Durante la temporada, ocho artesanos seleccionados intervendrán de forma rotatoria las cenas, incorporando sus creaciones a la experiencia hasta finales de septiembre.
Participarán Teixits Vicens y Artesania Tèxtil Bujosa, referentes de las tradicionales telas de 'llengües'; Maria Genovard Atelier y Vius Esporles, que reinterpretan la creación textil desde una mirada contemporánea; Espai Kamàndalu y Yolitas, especializados en fibras naturales y artesanía vegetal; y A. Fuster Joiers y Javier Vallori Pizarro, representantes de la joyería artesanal mallorquina.
La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha asistido este jueves a la primera cena de la temporada junto a los artesanos participantes.
"Moda Artesana Mallorca nace para proteger, promocionar y dar visibilidad a unos oficios que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Esta iniciativa nos permite acercar la artesanía mallorquina a nuevos públicos y mostrar que detrás de cada pieza hay conocimiento, tradición y una manera de hacer profundamente ligada a nuestra isla", ha dicho.
La también vicepresidenta primera del Consell de Mallorca ha defendido que la artesanía "no solo conserva el pasado, sino que también es capaz de dialogar con el presente y generar experiencias únicas que hablan de quiénes somos".