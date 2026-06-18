El Consell de Mallorca recibirá cerca de 300.000 euros para recuperar daños por emergencias en Petra

Archivo - Fachada del Palau del Consell de Mallorca, en Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca recibirá cerca de 300.000 euros para financiar dos proyectos de recuperación de daños en infraestructuras causadas por emergencias de protección civil en el municipio de Petra en 2025.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha publicado este jueves las ayudas por los daños ocasionados por diversas emergencias de protección civil entre el 25 de marzo y el 22 de junio del año pasado.

Las ayudas están previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 24 de junio, cuando se aprobó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para diversas zonas de Baleares y otras ocho Comunidades Autónomas por sucesos ocurridos entre ese periodo.