El Consell de Mallorca se suma al 25N con un llamamiento a actuar frente a la violencia de género - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de atención a las violencias machistas del Consell de Mallorca han registrado 2.534 atenciones, demandas y registros correspondientes a mujeres, además de 62 menores acogidos en los recursos residenciales, en lo que va de 2026.

Así lo ha subrayado la institución insular este lunes en el acto de colocación de la lona con el lema 'No te quedes mirando. Actúa', en el marco de la campaña del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

De este modo, el Consell de Mallorca se suma a la conmemoración del 25 de noviembre con un llamamiento a la implicación de toda la sociedad para prevenir y actuar frente a cualquier manifestación de violencia machista.

En el acto han participado el presidente insular, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol.

Desde la institución han señalado que los recursos insulares ofrecen una respuesta adaptada a las necesidades de cada víctima, desde la atención psicológica y jurídica hasta la protección y la acogida.

Esta labor se complementa con un plan de formación dirigido a los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas. Desde mayo, se han llevado a cabo 29 acciones formativas con la participación de 525 personas, con el objetivo de proporcionar herramientas para mejorar la detección, la intervención y el acompañamiento de las mujeres que sufren violencias machistas.

Durante el acto también se ha leído el manifiesto institucional del 25N, que este año pone el acento en la responsabilidad compartida de toda la ciudadanía.

El texto hace un llamamiento a no normalizar conductas como el control, las humillaciones, las amenazas o el acoso en los entornos digitales, y recuerda que actuar también significa escuchar, apoyar, acompañar a las víctimas y alertar a los servicios competentes.

La red insular dispone de diferentes servicios especializados para dar respuesta a las necesidades de las víctimas. Entre ellos, el Centro Libertas, especializado en la atención a las víctimas de violencias sexuales, ha atendido a 267 mujeres este año, mientras que Casa Violeta, que ofrece atención especializada a mujeres con sufrimiento emocional grave asociado a las violencias machistas, ha atendido a 61.

Por su parte, el Servicio de Atención Jurídica ha registrado 415 atenciones hasta el mes de junio, mientras que el Centro de Información de la Mujer (CID), que ofrece información, orientación y asesoramiento, ha contabilizado 994 atenciones. Además, 665 mujeres han recibido apoyo del Servicio de Atención Psicológica (SAP).

En cuanto a los recursos residenciales, el Centro de Acogida Ariadna ha acogido a 84 mujeres y 29 menores, mientras que el proyecto Aurora ha registrado 48 mujeres y 33 menores. Ambos recursos ofrecen protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencias machistas y a sus hijos e hijas.