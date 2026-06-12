El Consell de Mallorca renueva la composición de su Observatorio de la Infancia y la Adolescencia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha renovado la composición de su Observatorio de la Infancia y la Adolescencia (OIAM) para adaptarla a la actual estructural del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y ampliar la representación de profesionales de las direcciones insulares competentes en la materia.

Esta actualización también permitirá incorporar entidades como la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA) o SAMU.

El pleno del OIAM se ha reunido este viernes en Palma en una sesión ordinaria presidida por el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha informado la institución insular en un comunicado.

Entre los principales puntos del orden del día la actualización de la composición del observatorio, la ampliación de la composición permanente para reforzar su trabajo y coordinación, la formalización de diversos nombramientos y actualizaciones de vocalías, la presentación del vídeo 'Famílies que canvien vides. Vides que canvien famílies' y la constitución de grupos de trabajo específicos para impulsar nuevas líneas de actuación.

"El observatorio es una herramienta fundamental para conocer la realidad de la infancia y la adolescencia en la isla e impulsar respuestas coordinadas ante los retos actuales", ha subrayado Sánchez.

El presidente del IMAS ha defendido la necesidad de "la participación activa de las entidades, de los profesionales y de las administraciones" para que el OIAM "siga siendo un espacio de referencia para generar propuestas, compartir experiencias y reforzar el trabajo en red entre todos los agentes implicados en la protección de la infancia".