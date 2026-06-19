El Consell de Mallorca renueva el proyecto museográfico del Museo Krekovic después de una década. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca inaugurará el próximo jueves (19.30 horas) la renovación el proyecto museográfico del Museo Krekovic, después de diez años sin ninguna actualización.

Se trata de una intervención que renueva íntegramente tanto la exposición permanente dedicada a Kristian Krekovic como la muestra de artistas extranjeros que forman parte del fondo de arte de la institución insular, según ha informado el Consell en un comunicado.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta renovación consolida el Museo Krekovic como un espacio cultural de referencia en el barrio de Llevant y refuerza el compromiso de la institución insular con la difusión del patrimonio cultural de la isla y la creación artística.

La nueva colección permanente incorpora 22 obras y refuerza la voluntad de poner en valor la figura y la obra del pintor bosnio establecido en Mallorca.

Paralelamente, la muestra dedicada a los artistas extranjeros se presenta con una lectura renovada, que reúne piezas que testimonian la aportación de los creadores internacionales vinculados a la isla a lo largo del siglo XX.

La selección incluye obras de los argentinos Tito Cittadini y Roberto Ramaugé, discípulos de Anglada Camarasa; de artistas vinculados al núcleo de Deià, como George Sheridan o Mati Klarwein, y de creadores como William Edwards Cook, Erzsébet Ringer, Ernest Curiel, Médard Verburgh, Eugene Holbrook, Richt Miller, Ellis Jacobson o Steve Afif, entre otros.

La misión del Consell de Mallorca con el Museo Krekovic, según han añadido, continúa centrada en preservar y comunicar el espíritu creativo de Kristian Krekovic a través de su obra, que constituye la colección más importante del artista a escala internacional desde la inauguración del museo, en 1981.

ENTREGA DEL I PREMIO KREKOART 2026

En el marco del acto de inauguración también se entregará el galardón del I Premio KrekoArt, un certamen de carácter bienal que este año celebra su primera edición y que tiene por objetivo seleccionar una propuesta de pintura mural para la fachada principal del Museo Krekovic.

Según ha explicado la vicepresidenta, el objetivo del premio ha sido impulsar la creación artística y revitalizar el museo como centro cultural de referencia en el barrio palmesano.

El jurado, reunido el 11 de junio en el Museo de Mallorca, ha valorado los nueve proyectos presentados para elegir al ganador. Ha estado presidido por el jefe de unidad de la Sección de Museos del Consell de Mallorca, Climent Romaguera, e integrado por Magdalena Aguiló, comisaria y representante de la Asociación de Críticos y Comisarios de Arte de Baleares; Maria Gràcia Salvà, directora del Museo de Mallorca; Bel Fullana, artista visual, y Jordi Pallarès, curador y representante de Taula Associació d'Educadors Culturals de Mallorca. La secretaría la ha ejercido Caterina Gelabert, técnica de Cultura del Consell de Mallorca.