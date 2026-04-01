El Consell de Menorca activará medidas sociales y económicas para paliar los efectos derivados de la guerra en Irán

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca. - CONSELL DE MENORCA

MENORCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Menorca activará un plan de medidas extraordinarias en el ámbito social y económico para hacer frente a los posibles impactos derivados de la guerra en Irán.

El objetivo de este plan, que ha sido presentado este miércoles por el presidente insular, Adolfo Vilafranca, es "proteger a las familias, preservar los puestos de trabajo, reforzar el tejido productivo, blindar Menorca como Reserva de la Biosfera y anticiparse a un escenario de incertidumbre global".

En el ámbito social, según ha informado la institución insular en un comunicado, se desplegarán un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la cobertura de las necesidades básicas y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.

Entre ellas destaca el refuerzo de las ayudas económicas municipales, que pasarán de 815.000 a 1,3 millones de euros y podrían incrementarse en función de la demanda, o la ampliación de la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos, cuya dotación se incrementará en 700.000 euros.

Además, se agilizarán y reforzarán las ayudas a las entidades sociales, incrementando la dotación de programas como las tarjetas comedor, que pasarán de 200.000 a 400.000 euros.

Del mismo modo, se reforzará el apoyo directo a las entidades sociales aumentado los recursos hasta los 650.000 euros con el objetivo de potenciar su labor de acompañamiento y atención a las personas más vulnerables.

En cualquier caso, ha remarcado la consellera insular de Bienestar Social Carmen Reynés, las entidades sociales de la isla no han detectado ningún aumento derivado de los efectos económicos causados por la escalada bélica en Oriente Medio.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el ámbito económico, el Consell de Menorca movilizará una nueva convocatoria, que aumentará de 1,32 a dos millones de euros, destinada a dar apoyo directo al tejido productivo de la isla.

Esta convocatoria se ha adelantado con la intención de dar una respuesta lo más inmediata posible a las empresas y los diferentes sectores económicos e incluirá nuevos gastos subvencionables, como los vehículos industriales sostenibles.

Además, se pondrán en marcha líneas específicas para garantizar que las ayudas lleguen a los servicios forestales, a las actividades vinculadas a la pesca y la acuicultura, al transporte de mercancías por carretera, a las agencias de viajes o al sector de repuestos de mecánica.

"Hacemos un esfuerzo para llegar a todos los sectores de la economía menorquina. Flexibilizamos la inversión mínima, que el año pasado era de 600 euros y este año bajamos hasta un mínimo de 300. Y, además, incrementamos los importes por cada línea", ha explicado la consellera insular de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull.

La primera línea, que es la de empresas productivas, se incrementa hasta los 55.000 euros por solicitud. Las asociaciones, que hasta ahora solo podían acceder a 8.000 euros, pueden solicitar hasta 12.000.

También hay un incremento en la inversión subvencionable por parte de las cooperativas. Hasta ahora podían optar a 7.500 euros y con las nuevas medidas se incrementará hasta los 25.000 euros. La ayuda máxima a título individual pasa de 39.000 a 45.000 euros.

El paquete también incluye la ampliación de las ayudas 'BGreen', que pasan de 650.000 a un millón de euros para el cambio de cubiertas de amianto en el tejido industrial vinculadas a la instalación de placas solares.

De forma paralela se pondrá en marcha una campaña de consumo y divulgación para fomentar el producto local y se orientarán los bonos de consumo hacia esta área.

LAS AYUDAS DEL ESTADO SON "INSUFICIENTES"

Vilafranca ha explicado que la decisión de adoptar estas medidas ha llegado después de conocer los planes tanto del Gobierno central como del Ejecutivo autonómico y tras reunirse con las entidades sociales, las patronales y las principales entidades económicas de la isla.

"Hemos percibido que las medidas que llegan desde el Estado son claramente insuficientes y, de nuevo, no tienen en cuenta la realidad de una isla como Menorca", ha criticado.

Es el caso, ha puesto como ejemplo, de las ayudas para ayudar a las empresas de transporte a hacer frente a los gastos de combustible, "que excluyen a las empresas de Menorca". "Necesitamos instrumentos más flexibles y un tratamiento justo de nuestra insularidad", ha añadido.

En este sentido, la institución insular ha reclamado la flexibilización de las ayudas europeas, un reconocimiento efectivo de la doble y triple insularidad con medidas específicas y la posibilidad de utilizar los remanentes sin restricciones para hacer frente a esta situación.