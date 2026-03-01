La Conselleria de Empresa participa con dos estands en el Día de Baleares con asesoría energética y para autónomos

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, visita uno de los estand de la Conselleria por el Día de Baleares. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha participado este domingo en la celebración del Día de Baleares con dos estands propios, en los que se ha ofrecido asesoramiento en materia de energía y para autónomos.

Durante la jornada, el conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado los estands y ha podido conocer de primera mano el desarrollo de las actividades y el interés mostrado por la ciudadanía, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

En el marco del Día de la Eficiencia Energética, el Instituto Balear de la Energía (IBE) ha dinamizado un estand con actividades dirigidas a personas de todas las edades, con el objetivo de "fomentar la concienciación sobre el ahorro energético, las energías renovables y la sostenibilidad".

El 'Pasapalabra Energético' ha vuelto a ser una de las propuestas más participativas, con numerosas personas que han querido poner a prueba sus conocimientos en materia energética de una manera lúdica y didáctica.

Paralelamente, el estand informativo dedicado a los autónomos ha recibido numerosas consultas relacionadas con las convocatorias abiertas y las diferentes líneas de ayuda impulsadas por la Conselleria.

Otro de los elementos que ha generado más interés ha sido la calculadora táctil interactiva de la cuota cero, que ha permitido a los asistentes conocer de manera inmediata el importe económico que pueden percibir en el marco de esta medida. Esta herramienta ha facilitado una información "clara, directa y personalizada", resolviendo dudas de manera práctica.