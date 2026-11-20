Archivo - La campaña de 'Black Fiday' en Palma. - Clara Margais/dpa - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo de la Conselleria de Salud ha aconsejado comprobar los precios originales de los productos para asegurarse de que los descuentos anunciados de cara al 'Black Friday', el próximo 27 de noviembre, son reales.

La Conselleria ha explicado este viernes en un comunicado que, en el caso de comprar por internet, es recomendable comprobar la identidad del vendedor y la seguridad de las páginas web, y ha recordado que las ofertas y los descuentos "no reducen los derechos de los consumidores".

Los productos nuevos, han añadido, cuentan con una garantía legal de tres años y los contenidos y servicios digitales, de dos años. Además, una rebaja en el precio no debe suponer una pérdida de calidad del producto.

Asimismo, han recomendado pedir y conservar siempre el tique o la factura de compra para poder presentar una reclamación si fuera necesario. También conviene consultar las condiciones de cambio y devolución antes de comprar, ya que los establecimientos físicos no están obligados a aceptar la devolución de un artículo en perfecto estado, salvo que así lo anuncien.

Otra recomendación que ha trasladado Consumo es la de acudir preferentemente a establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, lo que "facilita la resolución de posibles conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales".

COMPRAS POR INTERNET

En la compras por internet, han añadido, es importante utilizar páginas web fiables y comprobar quién está detrás de cada establecimiento antes de realizar el pago.

La página debe disponer de una conexión segura, identificada mediante "https://" y el símbolo del candado, así mismo conviene comprobar los datos del vendedor, como su nombre, domicilio y NIF. "Una conexión segura, por sí sola, no garantiza que el comercio sea fiable", ha indicado la Conselleria.

Antes de confirmar el pedido, hay que revisar el precio final, comprobar si incluye el IVA y tener en cuenta los posibles gastos de envío. De esta manera, se puede conocer el importe real de la compra y comprobar el descuento aplicado.

Los consumidores, con carácter general, disponen de un plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto para desistir de la compra sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización, salvo las excepciones previstas legalmente.

También se aconseja guardar una copia de la confirmación del pedido, la factura y los justificantes de pago por si surge alguna incidencia.

Consumo anima a valorar otros aspectos además del precio, como el impacto ambiental de los productos, los materiales utilizados en su fabricación, la posibilidad de reciclarlos o el tipo de embalaje. También aconseja optar por productos locales y establecimientos de proximidad para apoyar al comercio y al sector primario de Baleares.

IMPACTO EN EL COMERCIO LOCAL

Por otro lado, la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el sector tradicional se ve arrastrado a participar en una campaña que "desgraciadamente no gusta", pero a la que les "obligan a jugar".

Según ha explicado Domingo, durante el mes de noviembre los clientes posponen sus ventas y solo acuden a los establecimientos a mirar productos y preguntar si habrá promociones, a lo que ha añadido que los comercios locales tienen un margen de beneficio "muy reducido" y "no se pueden permitir aplicar descuentos abusivos".

En la misma línea, la Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha indicado que el comercio de proximidad "no puede basar su competitividad en una rebaja permanente" y ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos destinen parte del gasto de las compras navideñas al comercio local.