Continúa crítico el joven que cayó en Eivissa desde un séptimo piso

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EIVISSA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven precipitado en Sant Antoni desde un séptimo piso continúa en la UCI en situación crítica, ingresado en un centro hospitalario de Ibiza, según ha informado este viernes el propio hospital.

Los hechos tuvieron lugar este lunes, cuando el joven fue trasladado a la clínica, donde quedó ingresado a las 08.34 horas.

Debido a la gravedad de las lesiones registradas al caer desde un séptimo piso, fue trasladado directamente al quirófano.

PASA A PLANTA EL OTRO PRECIPITADO

Por otro lado, el paciente de 19 añós ingresado tras caer de 12 metros en Santa Eulària, ha pasado a planta tras registrar una mejoría.

Se trata de un hombre estadounidense que ingresó en el centro el domingo a las 19.48 horas.

Hasta ahora había permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y politraumatismos y por ello estaba pendiente de ser intervenido.