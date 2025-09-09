Continúa la inestabilidad en Baleares donde se esperan chubascos y tormentas fuertes este martes

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La inestabilidad continúa este martes en Baleares, después de las tormentas de la pasada madrugada, y se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y no se descarta que haya granizo.
Según ha informado Aemet en su cuenta de X, las temperaturas máximas de este martes en la comunidad oscilarán los 24 y 26 grados centígrados y podría haber rachas fuertes de viento asociadas a la tormenta.
La comunidad ha sufrido tormentas y chubascos de intensidad muy fuerte o torrencial, con rachas de hasta 91 km/h.