Convocan una huelga general en el sector del metal de Baleares ante la falta de avances en la negociación del convenio

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga del sector del Metal, a 7 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, USO y CCOO han convocado una huelga general en el sector del metal de Baleares, que agrupa a unos 39.000 trabajadores, ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Los trabajadores, de momento, están llamados a tres concentraciones los días 27, 28, 29 y 30 de julio en diferentes polígonos industriales de Mallorca, según han informado las organizaciones sindicales.

Tendrán lugar a las 12.00 horas en los polígonos de Son Oms, Son Castelló, Can Valero y de Marratxí, respectivamente. Todas ellas vendrán precedidas de piquetes informativos desde las 07.00 horas.

Los sindicatos han difundido las convocatorias bajo el lema 'El metal vuelve a las calles' y recordando sus derechos a los trabajadores que opten por adherirse a las movilizaciones.

La huelga general en el sector del metal llega justo una semana después de que las organizaciones sindicales advirtieran de posibles movilizaciones ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

Hace casi un mes, señalaron entonces, que la negociación se encuentra en situación de "bloqueo" y se han dado "varios pasos atrás" por parte de la patronal Febame, aunque ya se han celebrado siete meses de negociaciones y nueve reuniones y se han presentado cuatro plataformas.

Aunque no se levantarán de la mesa de negociación, subrayaron los sindicatos, no están dispuestos a "perder más el tiempo con una patronal que no quiere que a sus trabajadores les deje de costar llegar a final de mes".

Las demandas salariales y sociales que les han presentado durante la negociación van encaminadas a garantizar salarios dignos que reviertan la actual pérdida de poder adquisitivo.

También reclaman, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de cláusulas de revisión salarial que blinden los salarios en caso de que tanto la subida de precios como el nivel de vida de Baleares se mantenga al alza en el futuro.